公司註冊處指令四「Deepseek」公司改名　涉類似或誤導性等名稱

有內地傳媒報道,稱Deepseek於2月初在港註冊兩間公司,但《香港01》調查發現,本港至少有四間以「Deepseek」或「深度求索」命名的註冊公司,董事均報住內地住址,當中Deepseek Limited董事盧宏飛更在港以「抖音」、「華為」及「騰訊」為名註冊公司。

涉事的四間「Deepseek」公司,董事及股東名單均未見Deepseek創辦人梁文鋒,梁文鋒亦無在港出任任何公司董事。

公司註冊處近日發出指示,要求以「Deepseek」命名的四間公司更改名稱。公司註冊回覆稱,處長可指示公司在六星期限期內更改相同、類似、具誤導性或令人反感的名稱。



國家主席習近平2月17日出席民營企業座談會,與Deepseek創辦人梁文鋒握手。(影片截圖)

中國人工智能(AI)初創Deepseek在1月橫空殺出,引起廣泛關注,母公司「杭州深度求索人工智能基礎技術研究有限公司」及創辦人梁文鋒成為焦點。有內地媒體在2月6日稱,Deepseek在港已成立兩間註冊公司。

未見梁文鋒任股東或董事

《香港01》翻查公司註冊處資料,本港至少有四間以「Deepseek」或「深度求索」命名的註冊公司,分別是Deepseek Limited、Deepseek (HK) Limited、Deep Seek International(HK) Co. Limited (迪普斯克國際(香港)有限公司) 及深度求索香港科技有限公司。四間公司均在今年1月至2月初成立,公司董事都報住內地,但未見梁文鋒出任董事或股東。翻查資料,梁文鋒無在香港出任任何公司董事。

公司註冊處處長分別在2月26日及3月3日,向四間「Deepseek」公司發出指示,要求更改公司名稱。

有「Deepseek」董事亦註冊抖音、華為及騰訊公司

Deepseek Limited董事為盧宏飛(Lu HongFei)持中國身份證,在港註冊公司還有抖音有限公司(Dou Yin Co. Limited)、華為有限公司(Hua W Co. Limited)及騰訊有限公司(Tecent Technology Co. Limited)。三間公司在2024年8至10月期間成立。

Deepseek (HK) Limited及Deep Seek International(HK) Co. Limited (迪普斯克國際(香港)有限公司)的董事分別為張輝及聶煥,他們只擔任一間香港公司董事,同樣持有中國身份證;深度求索香港科技有限公司董事為鍾觀康(Zhong GuanKang),報住地址為廣州白雲區,持有香港身份證,在港註冊了29間公司,包括汽車銷售、貿易及科技公司。

2019年8月,梁文鋒在第十屆中國私募金牛獎發表主題演講。(視覺中國)

發指示限六星期改名 未遵從可改其名為註冊編號

記者近日發現,公司註冊處處長分別在2月26日及3月3日,向四間公司發出指示,要求更改公司名稱。公司註冊處回覆查詢稱,處長可指示公司在六星期限期內更改相同、類似、具誤導性或令人反感的名稱。若公司未有遵從指示,處長可將該公司名稱更改為該公司的公司註冊證明書述明的註冊編號。

雖然未見梁文鋒在港註冊公司,但「杭州深度求索人工智能基礎技術研究有限公司」有在港申請註冊兩個「deepseek」商標,目前正在審批階段。

國家知識產權局2月駁回63惡意申請

中國國家知識產權局早在2月24日,駁回63個「Deepseek」商標的惡意申請,當中54個申請均為深圳市復倍健合成生物科技有限公司作出,五個申請為蘇州匹凡智能科技有限公司,餘下為石獅市奢織貿易有限公司、信度信德技術(蘇州)有限公司、深圳市智創雲窗科技有限公司及廣東光陽電器有限公司。

另外,「deepseek」商標在美國亦被一間名為Delson Group Inc的德拉瓦州註冊公司搶先註冊,有外媒稱該公司創辦人為Willie Lu(盧偉),與梁文鋒同為浙江大學的校友。