發展局：今年起以先行先試模式減建造成本 採用新材料及技術
撰文：賴卓盈
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發展局局長甯漢豪今（16日）發表局長隨筆，指政府一直關注香港建造成本相對高的問題，早前已就減低建造成本制定四大方向，包括善用先進科技及建造技術等。她指，政府會在今年内以「成熟一項推一項」、先行先試的模式推行相關的措施，減少成本。
使用高強度國產鋼材 建築成本減少近三成
甯漢豪指出，政府在工程項目中採用新材料及新技術，從而降低成本和生產力。她舉例，土木工程拓展署早前在發展粉嶺繞道東段時，採用了S960鋼材建造兩條行人天橋。她稱，該國產鋼材相比一般的鋼材，強度高近三倍，可大幅減少地基、運輸和吊裝成本，令整體建築成本減少近三成。
港首次應用橋樑轉體施工方法縮短工程期
她又表示，政府工程團隊在建造粉嶺繞道東段的兩條行車橋時，亦採用了全港首次應用的橋樑轉體施工方法，先在鐵路旁邊建造完成整個橋段，然後於一晚內進行橋樑轉體工序，將橋樑水平旋轉，令橋身瞬間跨越鐵路。她指，該方法令工期縮短約一年，不但節省工程開支，亦減少施工對鐵路服務的影響。
甯漢豪的網誌指出，政府早前在公私營項目中運用「遙控天秤系統」，利用物聯網技術在地面遙距控制天秤，為天秤操作員節省上落天秤時間。甯指，當局會加大力度推廣採用系統，期望有更多公私營項目響應。
甯表示，發展局轄下部門積極採用新材料及新技術，為日後應用於其他基建項目提供寶貴經驗。未來政府會在更多工程項目中應用，降低成本，提高建造業生產力。
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