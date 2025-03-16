今日新聞8分鐘｜私家車自焚爆炸3男及時逃生｜解放軍機殲-15墜毀

小西灣邨瑞泰樓天降石屎 26歲女途人遭砸中額頭送院

今日（16日）上午7時04分，小西灣邨瑞明樓32樓外牆石屎剝落，一名26歲姓董女子途徑上址遭擊中，額頭擦傷，救援人員到場為其包紥，女子清醒送往東區醫院治理。警方正調查事故成因。現場可見，大量石屎碎片剝落，物業管理公司人員到場了解。

油麻地尼泊爾雜貨店冒煙 消防到場開喉灌救

油麻地有店舖冒煙。今日（16日）凌晨1時許，新填地街11號地下1間尼泊爾雜貨店突然冒煙，消防接報到場，出動1條喉和1隊煙帽隊，附近居民自行疏散，事件中無人受傷。

有葵涌道私家車陷火海傳爆炸聲 全車燒剩車架 3男及時逃生

葵涌有私家車起火，付諸一炬。今日（16日）下午3時，一輛私家車沿葵涌道，往青衣方向行駛。途至近荔景邨對開時，據報突然冒煙起火，幸車上3名男子及時逃離車廂，無釀傷亡。消防趕抵將火救熄，現正調查起火原因。

現場圖片及影片可見，涉事私家車全車陷入火海，濃煙席捲半空，期間一度發生輕微爆炸，有途經司機驚呼「嘩！爆炸添，好大鑊！」消防其後到場開喉灌救，惟私家車已燒成廢鐵，只剩車架。

天瑞邨吊船狂搖｜近距離睹工人被困 住戶憶險況 嘗試拆窗花救人

本港昨日（15日）受猛烈陣風吹襲，天水圍天瑞邨瑞心樓一艘吊船未及返回地面，於強風中被困在10樓外牆，如同「海盜船」般不斷搖曳，一名男工人死命捉緊纜索，狂呼「救命」、「打999」，及後自行爬上10樓單位外牆石壆簷蓬，由消防員救回屋內，幸無大礙。

《香港01》記者今早（16日）找到該個單位，戶主陳先生憶述當時驚險情況，吊船被吹至「乒鈴嘭唥」四圍撞，9樓單位窗戶疑被撞爛。工人被綁在吊船上狂叫救命，陳見狀報警求助。後來工人不知如何爬上其睡房的石壆，他曾嘗試拆開窗花救人不果，消防隨後到場協助。陳形容瑞心樓向來當風，但昨日風勢「10號風球都有」。

解放軍機墜毀瞬間畫面曝光 直插地面爆炸黑煙沖天 型號疑殲-15

解放軍海軍官方稱，據解放軍南部戰區海軍機關，3月15日（周五）下午1時30分許，該部所屬1架戰鬥機在進行訓練時失事，墜毀於海南省臨高縣加來鎮附近空地。網絡上流傳數段戰機撞地爆炸的影片。從流傳的影片中可以看到，戰鬥機筆直朝著地面撞去，並在撞毀後炸出火花。根據網路上流傳的影片，網民推測疑似是解放軍的航母艦載機「殲-15」。

另外一段影片則可以看到，一名飛行員被當地村民攙扶著，意識清楚，雖然行動不便，但還能在旁人的協助下行走。解放軍海軍晚間證實，海軍一架戰鬥機於15日下午1時30分失事，墜毀在海南省臨高縣附近的陸地上，飛行員成功跳傘，未造成地面附帶損傷。

北馬其頓夜總會音樂會大火釀人踩人 至少51死100傷｜有片

新華社、路透社引述當地媒體周日（16日）報道，北馬其頓一間夜總會發生火災，造成至少51人死亡，100人受傷。北馬其頓國營傳媒MIA引述內政部消息指，現場正在舉行音樂會，有約1500人聚集。

內地廢棄衛生巾、嬰兒紙尿褲被黑工廠翻新再賣 網民：瑟瑟發抖

央視報道，接到消費者舉報，位於濟寧市梁山縣的「梁山希希紙製品有限公司」在銷售劣質衛生巾、嬰兒紙尿褲，且數量巨大，成本為一噸260元（人民幣，下同）到1400元，「翻新」賣出後可以賣到7000、8000元一噸。目前該涉事企業被查封，負責人則被控制。

央視記者以訂貨為由，見到了公司負責人劉總，他說企業最主要的業務是廢品回收，即從紙尿褲和衛生巾生產廠家購買不要的殘次品、下腳料等生產垃圾。記者暗訪時更有員工稱「就是髒沒事兒」，消息震驚內地社會。

上然開賣 ERROR何啟華為屋企大手買2伙 笑言「住上弦好過下弦」

萬科香港旗下大埔馬窩路住宅項目Le Mont 上然今日（15日）首輪發售228伙。項目截收7,418票，超額認購逾31倍。