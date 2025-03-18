建行高層涉非禮韓裔女下屬　官指事主證供前後矛盾　被告全罪脫

中國建設銀行（亞洲）董事總經理黎敬倫涉被指數度非禮韓裔女下屬，黎否認3項猥褻侵犯罪及2項普通襲擊罪，裁判官屈麗雯今（18日）於東區法院裁定被告全部罪名不成立。裁判官指，事主的證供前後矛盾，她被非禮後曾向他人說：「幸好身邊沒有人。」其反應令人費解。



被告黎敬倫（54歲，公司經理），被控三項猥褻侵犯罪及兩項普通襲擊。控罪指被告分別於2023年3月16日、4月6日及6月1日，在中環干諾道中3號來往建設銀行大廈及AIA大樓的行人天橋上、近昃臣道1號的行人隧道以及置地廣場中庭的扶手電梯上猥褻侵犯女子X，以及在2023年3月中旬至4月尾，在建設銀行大廈三樓交易服務部襲擊女子X。

被告黎敬倫(右)否認非禮女下屬。(陳蓉攝)

事主X亦有向被告索償

裁判官屈麗雯指，事主X除了本案指控外，亦在區域法院民事控告黎違反《性別歧視條例》，要求道歉及賠償。裁判官指她處理X的證供時須特別小心。

官指事主X反應令人費解

裁判官指，X曾向公司人事部就置地廣場非禮事件投訴黎，指她已取得商場的閉路電視片段，但X卻向平機會稱她取不到影片，供詞前後不一。X被非禮後，曾向他人發訊息表示：「幸好身邊沒有人。」裁判官指X對於被非禮時身邊沒有目擊者，卻感到「好彩」的反應不尋常，其反應令人費解。裁判官又認為X沒有道出全部事實，非誠實可靠證人，裁定被告全部罪名不成立，並批准辯方的訟費申請。

案件編號：ESCC2838/2024