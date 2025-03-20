九巴工會：編更混亂車長疲於奔命有怨氣　九巴：盡量安排相近路線

吐露港公路昨（19日）發生意外，一架74X線九巴懷疑失控，撞向防撞欄，11人受傷，其中一人情況危殆。汽車交通運輸業總工會九龍巴士分會昨日新聞稿指，懷疑因編更失當，令車長疲於奔命所致。工會今日（20日）與九巴管理層會面，改口稱不評論意外成因，不過已向管理層反映編更混亂打亂車長作息，令員工有怨氣，要求正視。



九巴回應表示，更改員工工作安排時，會盡量安排相近路線及更份，並提供足夠時間、訓練和指引協助他們適應。至於74X巴士吐露港公路事故，九巴指成因有待確定，會配合警方調查。



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汽車交通運輸業總工會今日與九巴管理層會面，要求正視編更混亂問題。（汽車交通運輸業總工會FB）

汽車交通運輸業總工會九龍巴士分會主任黎兆聰等工會代表，今日與管理層會面，要求九巴正視編更混亂問題。他說公司「掛牌」，即車長編更和巴士調配制度朝夕令改，亦不通知員工編更有變動。員工每晚只能透過查看公司内聯網，才得知翌日早上駕駛路線有變動，令他們無所適從、有怨氣。

可能今日3點收工，第二日變8點，可能我有兩個仔女我要接佢放學，我要照顧家庭，搞到我生活作息亂晒。 汽車交通運輸業總工會九龍巴士分會主任黎兆聰

昨日的巴士意外與編更混亂是否有關，工會指警方正調查成因，不會評論個別個案，表示不願看到任何意外。

九巴指，更改車長的工作安排時，會盡量安排相近路線及更份，並提供足夠時間、訓練和指引協助他們適應。（資料圖片）

九巴：更改時會盡量安排相近路線及更份

九巴管理層與工會會面後，回應指車長的崗位安排是根據巴士路線、班次等因素制定，並設有機制，會定期根據營運環境而改動。更改車長工作安排時，會盡量安排相近路線及更份，並提供足夠時間、訓練和指引協助他們適應。至於74X巴士吐露港公路事故，九巴指成因有待確定，會配合警方調查。