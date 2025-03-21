醫管局女總監涉批項目上偏私　故意收緊規格　指其女友人唯一達標

醫管局港島東的一名女總監，被指在一項動畫項目上偏私予一名女性朋友，該她獲批一份價值逾13萬元的項目，兩人被廉署拘捕，並被控公職人員行為失當的罪名，案件今(21日)在東區法院開審。控方在開案陳詞透露，女總監曾故意修改項目要求，以嚇退其他投標者，又沒有申報她在這項目上有利益衝突，並在審批時稱，只有其女友人的申請合乎規格，從而令其友獲得合約。



首被告康佩玲，59歲，時任醫院管理局港島東醫院聯網基層及社區醫療服務總監。她被控1項以公職人員行為失當罪，及2項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪，指她於2021年5月20日至同年12月22日，於醫管局活動的採購程序中，更改項目規格，以惠及投標者陳立怡，並向陳泄露她藉其公職而獲得的資料，以便陳獲批該項目。她另被指同年11月30日及12月14日，在使用兩份利益衝突申報表上虛稱她在該動畫項目中並無利益衝突，意圖誤導醫管局。

次被告陳立怡，48歲，自由工作者，則被控協助、教唆、慫使或促致公職人員康佩玲作出上述行為。

首被告康佩玲。(朱棨新攝)

次被告陳立怡。(朱棨新攝)

首被告建議為研討會製作5段動畫

控方開案陳詞指，首被告於1991年獲醫管局聘用為住院醫生。她其後獲晉升，案發時為醫管局港島東聯網服務總監。她於2018年認識次被告，兩人會定期聯絡。首被告於2020年擔任一個委員會的顧問，以籌備港島東醫院聯網醫社合作研討會。她於2021年提議就該研討會製作5段動畫。

首被告稱想在動畫項目上與次被告合作

就該動畫的招標項目中，首被告多次與次被告通訊，並稱希望和次被告在該項目上合作，又稱她會盡力協助次被告獲得該項目。控方指首被告知道這涉利益衝突，並可能違法。

修改規格以嚇怕其他供應商

控方續指，首被告草擬項目規格時曾對次被告稱，會收緊項目的規格，以嚇退其他報價較低的供應商。首被告修改了三項規格助次被告中標，她並有電郵向次被告透露其他潛在供應商，並提供動畫連結作參考，又把對該動畫的意見發給次被告。

首被告審批時稱只有次被告符合要求

次被告後來提交了報價後，首被告有份負責審批，她作評估時稱，只有次被告符合其技術要求。次被告在2022年初獲批價值13.25萬元的項目。

控方指，首被告未向醫管局披露她在這投標目中有潛在利益衝突，兩被告隨後被捕。

案件編號：ESCC875/2024