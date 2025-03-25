啟德體育園｜警方辦跨部門桌上演練　提升園區交通協作及應變能力

警務處東九龍總區行動部今日（25日）在東九龍總部舉行代號為「翼虎」的啟德體育園第二階段跨部門桌上演練，以加強政府相關政策局和部門，以及各持份者在大型活動舉行期間應對交通服務出現突發情況時的協作和即時應變能力。



是次演練建基於去年10月25日完成的第一階段桌上演練及其後多次大型測試賽及實地演練得出的數據。數據顯示啟德體育園舉行大型活動期間，約7成參加者選乘港鐵屯馬綫。故此，是次演練以香港國際七人欖球賽為藍本，模擬附近港鐵車站及列車服務在車務及訊號等方面出現突發情況，導致屯馬綫服務受不同程度的影響。

警務處指，演練旨在提升各持份者在不同突發情況下，即時有效調配人手、採取適當的應變措施，並與其他單位協調及作出適當行動的能力，務求將對啟德體育園的大型活動參加者及周邊居民的影響降至最低，保障他們的安全及順暢出行。

是次演練獲13個政府政策局和部門，以及相關機構合共派出超過150名代表參與，包括文化體育及旅遊局、運輸及物流局、保安局、警務處、消防處、醫院管理局、民眾安全服務處、醫療輔助隊、運輸署、康樂及文化事務署、民政事務總署（黃大仙民政事務處及九龍城民政事務處）、港鐵和啟德體育園。