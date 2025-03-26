天文台支持聯合國「全民預警倡議」　協助制定新國際技術標準

天文台高級科學主任楊漢賢獲聯合國世界氣象組織（WMO）任命，去年中起擔任新成立的「多災種早期預警和服務提供技術指導」專家組其中一位副組長，首個任務是協助WMO為早期預警服務制定新的技術規則，以支持聯合國的「全民預警倡議」（Early Warnings for All）。已退休的天文台前助理台長黎守德，也以短期兼職形式參與起草工作。草案近日獲委員會修訂後通過，預定10月交付WMO特別大會議決。



圖為2024年11月25日，為世界氣象組織區域協會（區域二：亞洲）舉行的技術規則草案簡報會，楊漢賢（第一行左二）及黎守德（第二行右三）參與。（天文台圖片）

天文台指出，楊漢賢積極參與專家組工作，有份領導技術規則起草小組的工作，包括去年9月在瑞士日內瓦舉行的技術規則起草小組第一次會議、11月於網上進行的區域協會草案簡報會，以及後續與秘書處的一連串電郵討論。

大半年常廢枕忘餐 高級科學主任楊漢賢：值得

楊漢賢指出，香港多年來受無數颱風和暴雨威脅，天文台在早期預警服務方面累積了豐厚經驗，正是貢獻國際社會及分享專業知識的好機會。他又稱，雖然過去大半年經常廢枕忘餐、風塵僕僕，但能幫助世界促成一件好事，及從中所贏得的知識、經驗和人際關係，全屬難能可貴，「回頭再看，都是值得、值得！」

與楊漢賢亦師亦友的黎守德，在公眾氣象服務及防災減災領域有豐富經驗，過去也積極參與WMO及該組織轄下颱風委員會的相關工作。在今次編寫技術規則條文時，提供了不少意見。

「全民預警倡議」目標為建立早期預警系統，協助民眾免受災害性天氣影響。圖為2022年8月13日，法國安杜茲（Anduze）的河流因高溫乾涸。（Getty Images）

08年緬甸風災代價高昂 前助理台長黎守德：現建框架為時未晚

隨著歷史任務完成，黎守德分享心情稱，「這或許是我的未竟之業。2008年緬甸受颱風吹襲，風暴潮導致數以萬計的人喪生，是我預報員生涯中最痛心的事情。這場慘劇令氣象界上了代價高昂的一課，讓大家知道全球必須齊心協力，確保關鍵的預警能傳遞至世界每個角落。」他又稱，在緬甸風災近20年後，聯合國才建立所需的框架，「雖遲，但至少未為晚也」。

圖為2023年12月3日，《聯合國氣候變化框架公約》第28次締約方大會（COP28）在杜拜舉行期間，聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）出席推動「全民預警倡議」的活動。（Getty Images）

草案料10月交特別大會表決 2027年供各成員使用

新技術規則的建議草案，已於3月18至20日的WMO「天氣、氣候、水文、海洋及相關環境服務與應用委員會」（SERCOM）特別屆會上，經諮詢成員意見及修訂後通過。將按計劃於今年10月呈上WMO特別大會議決接納。如一切順利，新技術規則可望於2027年開始實施。

「全民預警倡議」由聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）於2022年發起，旨在通過拯救生命的早期預警系統，確保到2027年年底所有人都能免受災害性天氣、水或氣候事件的影響，WMO因此著力修訂技術規則，促進各成員於2027年起能確定及提供所需的預警服務。