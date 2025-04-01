恒大指哥球會條款被指反剝奪 清盤人稱其履行職責受阻 求免執行
撰文：陳曉欣
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已被頒令清盤的中國恒大集團，昨（31日）指香港哥爾夫球會的條款違反剝奪原則，令恒大作為該球會會員，因該些特定條款的限制，清盤人履行職責的能力受到影響，因而要求法庭宣告球會的公司細則違反剝奪原則不可執行。
原告為中國恒大集團（清盤中），被告為香港哥爾夫球會，地址為粉嶺粉錦公路1號。
入稟狀指，恒大是該哥球會的會員，他們要求法庭聲明哥球會的部分公司細則，違反了香港法律中反剝奪原則，認為不可執行，包括但不限於第12.9(a)(iii)條和第12.10條。該等條款，影響恒大作為哥球會成員在債權人方面的事宜，並影響恒大清盤人履行職責的能力，故求法庭下令不可執行。
案件編號：HCMP 499 /2025
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