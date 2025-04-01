恒大指哥球會條款被指反剝奪　清盤人稱其履行職責受阻　求免執行

已被頒令清盤的中國恒大集團，昨（31日）指香港哥爾夫球會的條款違反剝奪原則，令恒大作為該球會會員，因該些特定條款的限制，清盤人履行職責的能力受到影響，因而要求法庭宣告球會的公司細則違反剝奪原則不可執行。



原告為中國恒大集團（清盤中），被告為香港哥爾夫球會，地址為粉嶺粉錦公路1號。

中國恒大集團2024年已被頒令清盤。

恒大的清盤人指，香港哥爾夫球會的條款影響他們履行職責，要求法庭下令該些條款不可執行。（梁鵬威攝）

入稟狀指，恒大是該哥球會的會員，他們要求法庭聲明哥球會的部分公司細則，違反了香港法律中反剝奪原則，認為不可執行，包括但不限於第12.9(a)(iii)條和第12.10條。該等條款，影響恒大作為哥球會成員在債權人方面的事宜，並影響恒大清盤人履行職責的能力，故求法庭下令不可執行。

案件編號：HCMP 499 /2025