《哪吒2》│關愛隊用公帑包場？　民青局：利用社區資源讓市民受惠

內地動畫電影《哪吒2之魔童鬧海》今年2月於香港上映，有關愛隊曾免費送戲票及「包場」邀請市民觀看。立法會議員謝偉俊關注有否涉及公帑開支，民政及青年事務局回覆查詢指，據悉，有關愛隊認為該電影展現了中華傳統文化中的價值觀，因此舉辦電影欣賞活動以弘揚中華傳統文化，又指關愛隊舉辦電影欣賞活動時，會按區情需要，與不同團體合作，利用社區資源讓市民受惠。



油尖旺民政事務處、團體「亮希助苗」和區議員歐楚筠辦事處，包場邀請180多名區內少數族裔學生及家長看《哪吒2之魔童鬧海》，希望搭建親子及跨文化交流平台。（資料圖片）

民青局：有關愛隊認為助弘揚中華傳統文化

民政及青年事務局回覆立法會特別財委會稱，根據政府與關愛隊簽訂的資助協議，隊伍可按區情需要提供額外服務，如共融活動及國家安全教育展覽等，而有部分「關愛隊」會透過電影欣賞活動與小區居民建立聯繫，包括基層市民、長者、家庭及少數族裔人士等。

民青局指，據了解，有「關愛隊」認為由於《哪吒之魔童鬧海》展現了中華傳統文化中的價值觀，因此舉辦電影欣賞活動以弘揚中華傳統文化。

「關愛隊」在舉辦相關電影欣賞活動時會按區情需要，與團體合作，利用社區資源讓市民受惠，而個別「關愛隊」亦會按資助協議，為基層市民等舉辦相關電影欣賞活動。若戲票不涉及公帑開支，由哪些機構提供，民青局指，無備存相關統計資料。

《哪吒之魔童鬧海》在香港上映後，獲許多名人及個地區團體支持。(資料圖片)

謝偉俊籲資助看《四徑》及《九龍城寨之圍城》

謝偉俊亦向民青局提出，有意見指，電影《香港四徑大步走》低成本高效益，兼且在國際電影節中獲獎，有助說好香港故事，當局除贊助《哪吒２》以外，會否主動資助觀看《四徑》及《九龍城寨之圍城》等其他有助宣傳香港的電影，避免造成厚此薄彼現象。民青局則指，民政事務總署並沒有設立專項撥款用作資助電影上映。