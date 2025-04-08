比利時進口Tony's Chocolonely朱古力含金屬碎片　食環署籲勿食用

食環署食安中心今日（8日）公布，一批源自比利時Tony's Chocolonely預先包裝朱古力產品Hollow Chocolate Egg (Milk Chocolate)，可能含有金屬碎片。食安中心表示，經初步調查，確定牛奶有限公司曾進口受影響批次產品，呼籲市民不要食用，業界如持有受影響批次的產品，應立即停止使用或出售。



食環署食安中心今日（8日）公布，一批源自比利時的預先包裝朱古力產品Hollow Chocolate Egg (Milk Chocolate)，可能含有金屬碎片。（Food Safety Authority of Ireland）

中心發言人表示，透過食物事故監測系統，得悉英國食物標準局和愛爾蘭食品安全局發出通告，指上述產品可能含有金屬碎片，正進行回收。經初步調查，中心確定牛奶有限公司曾進口受影響批次產品。

產品資料如下：

．產品名稱：Hollow Chocolate Egg (Milk Chocolate)

．品牌：Tony's Chocolonely

．來源地：比利時

．包裝：242克

．批次編號：L3234D

．進口商：牛奶有限公司

．此日期前最佳：2025年6月



該進口商已按中心指示將受影響產品停售和下架，並展開回收。中心已就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。市民欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電該進口商熱線2299 3966。