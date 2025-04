國泰禁機組人員帶「尿袋」上機　空服員憂礙執勤　總經理稱有方案

民航處最新規定,由4月7日起限制乘客在航班上使用俗稱「尿袋」的外置充電器;國泰及旗下的香港快運則禁止機組人員攜帶,有空中服務員接受傳媒訪問時稱,擔心會阻礙處理公務及私人緊急事務。



國泰航空機艙服務總經理余致宏今日(10日)向全體機組人員發信解釋,公司曾研究不同方案,包括將「尿袋」存放在封閉隔間或放在員工制服內,但經考慮後認為不可行,故禁止機組人員攜帶。他表示,機組人員可在國泰城借用「尿袋」,又指國泰駐歐洲、北美、澳洲和紐西蘭的機組人員,會提供充電器借用服務。



香港航空一架客機上月由杭州飛返香港途中,疑行李架內一部外置充電器起火,煙霧蔓延整個機艙,中途逼降福州機場。民航處四日後公布,由4月7日起乘客不得在航班上使用外置充電器為其他便攜式電子裝置充電,或為外置充電器充電,更不得把外置充電器放置於行李架上。

國泰及旗下的香港快運則禁止機組人員攜帶,有空中服務員接受傳媒訪問時擔心,日後電話無電時或會阻礙處理公務及個人緊急事務。

曾研將「尿袋」封閉隔間 惟難以監控其安全性

國泰航空機艙服務總經理余致宏今日(10日)向全體機組人員發信指,該決定是經過仔細考慮而作出,希望確保機上所有人安全。他表示,全球平均每周都發生多於一宗涉及鋰離子電池的事故,因此國泰的飛機購物系統不再售賣外置充電器。

他表示,公司曾研究允許機組人員將「尿袋」存放在封閉隔間如衣帽間等。不過考慮到難以監控其安全性,認為有一定風險,故排除該可行性。(storing a power bank that cannot be monitored is a risk because it cannot be detected before it compromises safety. )

曾研放員工制服口袋 惟尺寸所限認為「不切實際」

余致宏指出,公司亦曾研究允許機組人員將「尿袋」放在制服口袋中,然而由於制服的尺寸所限,加上倘設備過熱會帶來受傷風險,國泰認為相關做法不切實際。他又表示,將大量「尿袋」存放在同一位置恐會帶來更大風險,倘其中一個「尿袋」起火,或會增加火災強度。

經多重考慮後,國泰決定禁止機組人員攜帶。他重申,國泰對於外置充電器所帶來的挑戰深感遺憾,並強調新規定已盡量減少機組人員的影響。

國泰城、外地機場及酒店可供借「尿袋」

國泰表示,由4月15日起機組人員準備工作前,可在國泰城的員工休息室(crew lounge)內,前往簡報室(Briefing Office)借用外置充電器。至於在外地工作期間,國已與外地不同酒店洽談,讓機組人員中途停留期間使用「尿袋」,稍後將公布詳細資訊。

國泰又表示,倘機組人員( operating crew)中途停留在在歐洲、北美、澳洲和紐西蘭,駐當地的國泰機組人員將會最遲於4月30日起,可提供外置充電器裝置,作為臨時解決方案。

國泰將繼續與香港民航處監察及討論新政策,以確保其安全標準與業界保持一致,公司亦將進行內部評估。