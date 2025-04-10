國泰禁機組人員帶「尿袋」上機　空服員憂礙執勤　總經理稱有方案

民航處最新規定，由4月7日起限制乘客在航班上使用俗稱「尿袋」的外置充電器；國泰及旗下的香港快運則禁止機組人員攜帶，有空中服務員接受傳媒訪問時稱，擔心會阻礙處理公務及私人緊急事務。



國泰航空機艙服務總經理余致宏今日（10日）向全體機組人員發信解釋，公司曾研究不同方案，包括將「尿袋」存放在封閉隔間或放在員工制服內，但經考慮後認為不可行，故禁止機組人員攜帶。他表示，機組人員可在國泰城借用「尿袋」，又指國泰駐歐洲、北美、澳洲和紐西蘭的機組人員，會提供充電器借用服務。



+ 1

香港航空一架客機上月由杭州飛返香港途中，疑行李架內一部外置充電器起火，煙霧蔓延整個機艙，中途逼降福州機場。民航處四日後公布，由4月7日起乘客不得在航班上使用外置充電器為其他便攜式電子裝置充電，或為外置充電器充電，更不得把外置充電器放置於行李架上。

國泰及旗下的香港快運則禁止機組人員攜帶，有空中服務員接受傳媒訪問時擔心，日後電話無電時或會阻礙處理公務及個人緊急事務。

曾研將「尿袋」封閉隔間 惟難以監控其安全性

國泰航空機艙服務總經理余致宏今日（10日）向全體機組人員發信指，該決定是經過仔細考慮而作出，希望確保機上所有人安全。他表示，全球平均每周都發生多於一宗涉及鋰離子電池的事故，因此國泰的飛機購物系統不再售賣外置充電器。

他表示，公司曾研究允許機組人員將「尿袋」存放在封閉隔間如衣帽間等。不過考慮到難以監控其安全性，認為有一定風險，故排除該可行性。（storing a power bank that cannot be monitored is a risk because it cannot be detected before it compromises safety. ）

曾研放員工制服口袋 惟尺寸所限認為「不切實際」

余致宏指出，公司亦曾研究允許機組人員將「尿袋」放在制服口袋中，然而由於制服的尺寸所限，加上倘設備過熱會帶來受傷風險，國泰認為相關做法不切實際。他又表示，將大量「尿袋」存放在同一位置恐會帶來更大風險，倘其中一個「尿袋」起火，或會增加火災強度。

經多重考慮後，國泰決定禁止機組人員攜帶。他重申，國泰對於外置充電器所帶來的挑戰深感遺憾，並強調新規定已盡量減少機組人員的影響。

3月31日在香港國際機場，可看到旅客穿着一年四季都有。（倪清江攝）

國泰城、外地機場及酒店可供借「尿袋」

國泰表示，由4月15日起機組人員準備工作前，可在國泰城的員工休息室（crew lounge）內，前往簡報室（Briefing Office）借用外置充電器。至於在外地工作期間，國已與外地不同酒店洽談，讓機組人員中途停留期間使用「尿袋」，稍後將公布詳細資訊。

國泰又表示，倘機組人員（ operating crew）中途停留在在歐洲、北美、澳洲和紐西蘭，駐當地的國泰機組人員將會最遲於4月30日起，可提供外置充電器裝置，作為臨時解決方案。

國泰將繼續與香港民航處監察及討論新政策，以確保其安全標準與業界保持一致，公司亦將進行內部評估。