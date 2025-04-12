天文台特別天氣提示｜下午轉吹偏北風　強度四月較罕見須提高警惕

天文台今日(12日)中午發出特別天氣提示，指位於廣東北部的一道冷鋒正向南移動，與其相關的驟雨及狂風雷暴正逐漸靠近珠江口一帶，下午稍後至黃昏前後部分地區雨勢較大，亦可能有猛烈陣風，提醒市民這個強度的東北季候風在四月較為罕見，大家要提高警惕，特別是進行高空工作或戶外活動的人士，要綁緊容易被風吹倒的物件。



本港現時吹和緩至清勁的偏南風，隨著冷鋒橫過沿岸地區，本港將會轉吹偏北風，氣溫明顯下降，風力顯著增強，離岸及高地間中達烈風程度。



港九拯溺員工會亦表示，今日或有機會出現「石湖風」，呼籲泳池泳灘同事做好防風措施，又提醒市民盡量避免前往，出門前先留意天文台廣播，以策安全。



天文台今日(12 )中午發特別天氣提示，提醒市民下午有猛烈陣風 強度四月較罕見，須提高警惕。(香港01 記者攝)

天文台中午12時05分表示，位於廣東北部的一道冷鋒正向南移動，與其相關的驟雨及狂風雷暴正逐漸靠近珠江口一帶，今日下午稍後至黃昏前後部分地區雨勢較大，亦可能有猛烈陣風。天文台又指，這個強度的東北季候風在四月較為罕見，提醒市民提高警惕，留意風向轉變，提防大風帶來的危險，特別是進行高空工作或戶外活動的人士，要綁緊容易被風吹倒的物件。

天文台展望：明早天氣清涼，風勢頗大，日間部分時間有陽光，稍後風勢緩和。隨後兩三日大致天晴及非常乾燥，日夜溫差頗大。

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+ 8

偏南氣流下周中後期影響沿岸地區 天氣較潮濕

天文台表示，受乾燥的東北季候風影響，廣東沿岸明早風勢頗大，天氣清涼，日間天色好轉。隨著季候風在明日稍後緩和，隨後兩三日廣東地區風勢微弱，普遍晴朗，日夜溫差頗大。預料一股偏南氣流會在下周中後期逐漸影響沿岸地區，該區天氣較為潮濕。而一道低壓槽會在下周後期為華南內陸地區帶來驟雨。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至4月12日上午11 時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼3月31日 機場乘客冷與熱之間▼



+ 3

周日跌至17度 下周初天晴、非常乾燥

根據天文台九天天氣預報，明日（13日）大致多雲。早上清涼，日間部分時間有陽光及非常乾燥，稍後部分地區能見度較低。天文台預料明日轉吹北風4至5級，初時離岸間中6級，高地達8級。稍後3級。

下周一（14日）大致天晴，部分地區能見度較低。下午炎熱及非常乾燥；吹微風2級，氣溫最低19度，最高28度，相對濕度大約在30%至70%之間。

天文台發特別天氣提示，提醒市民今日(12 日)下午冷鋒到，本港雨勢較大及有幾陣狂風雷暴。(香港01 記者攝)

下周二（15日）天晴，部分地區能見度較低。下午炎熱及非常乾燥。氣溫介乎20度至29度，相對濕度大約在35%至75%之間。下周三（16日）則大致天晴。日間乾燥；吹東至東南風2至3級，氣溫介乎21度至27度，相對濕度大約在55%至85%之間。

下周四（17日）部分時間有陽光，早晚沿岸有薄霧；吹南風3級。氣溫介乎21度至27度，相對濕度大約在60%至95%之間。下周五（18日）短暫時間有陽光，局部地區有驟雨，早晚沿岸有薄霧；吹南風3至4級。氣溫介乎22度至27度，相對濕度大約在70%至95%之間。

天文台預告今日(12 日)有驟雨及強烈狂風雷暴，呼籲市民出門或進行戶外活動前留意最新天氣消息。(香港01記者攝)

下周六及周日（19日及20日）分別吹南至東南風2至3級，周六大致多雲，有一兩陣驟雨。早上沿岸有薄霧，日間短暫時間有陽光；周日則短暫時間有陽光，局部地區有驟雨。早上沿岸有薄霧。兩日氣溫介乎23度至27度，相對濕度大約在70%至95%之間。

而21日當日部分時間有陽光。日間炎熱，氣溫介乎23度至28度，相對濕度大約在65%至95%之間。