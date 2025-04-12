冷鋒．石湖風｜拯溺員會籲勿往泳灘　天文台解有種石湖風會向東掃

香港天文台今午（12日）發出特別天氣提示，指一道冷鋒正向南移動，香港下午稍後至黃昏前後部份地區雨勢較大。港九拯溺員工會亦發文指，今日或有機會出現「石湖風」，呼籲泳池及泳灘同事做好防風措施，又提醒市民盡量避免前往。



「石湖風」是什麼？天文台網站解釋，「石湖風」是颮線引致強陣風的一種俗稱，有「西北石湖風」與「東北石湖風」兩種。當中在春末夏初，當冷鋒或低壓槽南下影響華南及其沿岸地區時，如配合大氣層上有擾動由西向東經過的話，「西北石湖風」便可能形成。



天文台指，與「西北石湖風」相關的弧形颮線通常會自珠江口西北部移向香港，首先影響新界西北部如流浮山、元朗等地區，然後再向東橫掃其他區域。



港九拯溺員工會亦發文指，今日或有機會出現「石湖風」，呼籲泳池及泳灘同事做好防風措施。（港九拯溺員工會Facebook）

港九拯溺員工會籲市民盡量避免前往泳池、泳灘

港九拯溺員工會在facebook專頁發文稱，今日天氣會轉壞，或有機會出現「石湖風」，提醒泳池、泳灘及同事請做好防風措施，市民亦要盡量避免前往，出門前先留意天文台廣播，以策安全。

港九拯溺員工會亦發文指，今日或有機會出現「石湖風」，呼籲泳池及泳灘同事做好防風措施，又提醒市民盡量避免前往。圖為2024年颱風摩羯襲港，石澳封泳灘。（資料圖片/廖雁雄攝）

「石湖風」是颮線引致強陣風一種俗稱

香港天文台網頁的教學資源頁面解釋，「石湖風」是颮線引致強陣風的一種俗稱，而颮線是由多個雷暴區或雷暴單體組成的強烈雷雨帶。颮線移動快速並具破壞力，橫掃之處會出現瞬間風速飆升及風向突轉的現象，相關陣風的風速可達每小時百多公里。

較強颮線伴隨著大雨及猛烈雷暴 有時會夾雜著冰雹及龍捲風

天文台指較強的颮線除伴隨著大雨及猛烈雷暴外，更有時會夾雜著冰雹及龍捲風。颮線一般會在雷達圖像上呈現為一條狹長的強烈雨帶，有時會像弧形的彎弓，寬約十至數十公里，而長度則可由數十到數百公里。

春末夏初冷鋒南下如配合大氣層上空有擾動 「西北石湖風」可能形成

在春末夏初，當冷鋒或低壓槽南下影響華南及其沿岸地區時，如配合大氣層上空有擾動由西向東經過的話，「西北石湖風」便可能會形成。

「西北石湖風」弧形颮線首先影響流浮山、元朗 再向東橫掃

與「西北石湖風」相關的弧形颮線通常會自珠江口西北部移向香港，首先影響新界西北部如流浮山、元朗等地區，然後再向東橫掃其他區域。

港九拯溺員工會亦發文指，今日或有機會出現「石湖風」，呼籲泳池及泳灘同事做好防風措施，又提醒市民盡量避免前往。圖為2024年颱風摩羯襲港，石澳封泳灘。（廖雁雄攝）

「東北石湖風」出現與熱帶氣旋移至台灣附近海域有關

此外，當熱帶氣旋移至台灣附近海域時，其外圍雨帶仍未影響本港，而熱帶氣旋的下沉氣流一般會使華南沿岸地區雲量稀少。在長時間的日照下，廣東內陸地區下午會變得酷熱，地面溫度上升可能會激發雷暴產生。

由於當時該區大氣層中層的背景風一般為北至東北風，因此內陸產生的雷暴會移近本港。而當多個雷暴區或雷暴單體組成颮線時，便形成俗稱「東北石湖風」的現象，該颮線通常會從內陸移至新界北部或東北部，然後再向南移動影響其他地區。

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圖為天文台截至4月12日上午11 時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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