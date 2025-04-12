天文台預測季候風強度四月較罕見　梁榮武料西風波動加劇強對流

一道冷鋒正逐漸橫過廣東沿岸，天文台預測，本港將轉吹偏北風，氣溫明顯下降，風力顯著增強，離岸及高地間中達烈風程度，形容這個強度的東北季候風在四月較為罕見。



前香港天文台助理台長梁榮武指，若天文台預測應驗，屬本季節較為少見的天氣過程。他預計，在高空的西風波動的影響底下，對流會更加強，會造成較大的降雨和強震風。



大約中午時份，中環天氣及路面情況。（香港01記者攝）

梁榮武表示，四月份出現東北季候風絕對不罕見。他解釋北方冷空氣囤積後，便會出現東北季候風，而在寒冬時分，空氣最冷，其帶來的東北季候風亦相對強。當到了三、四月，春天時份天氣會逐漸回暖，北方亦已沒有那麼嚴寒，其時的東北季候風亦相對溫和。

冷暖空氣碰撞 產生強對流

而北方的冷空氣南下前，香港往往受到由南海吹來的濕暖空氣影響，所以天氣十分溫暖和潮濕。當冷空氣到達本港時，冷暖空氣便會碰撞，從而產生強對流。不過，梁榮武指，在這個季節比較少見烈風程度如天文台今日預測般強的東北季候風，但「罕見唔代表唔會發生」，香港過去亦曾經歷過相似狀況。

香港氣象學家、前香港天文台助理台長梁榮武。（資料圖片）

西風波動加強對流 降雨大、強陣風

他續說天文台預測本港稍後時間，離岸及高地間中達烈風程度，而不是持續有烈風，因此不只強風，亦要小心留意對流導致的惡劣天氣，如雷暴、暴雨等。梁榮武說，南下的冷空氣與本港現時的暖空氣碰撞，產生強對流時，在高空的西風波動會令對流更加強，屆時便會導致較大的降雨和強陣風。

港200公里外有雷暴系統形成

他補充指，從雷達圖可見，在香港200公里外已有雷暴系統形成，稍後南下時或會影響本港天氣，但屆時該雷暴系統會減弱，還是變得更強尚屬未知之數，市民應時刻留意天氣變化，亦應避免到空曠地方，如泳灘等。