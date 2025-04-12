天氣．冷鋒｜澳門氣象局下午5時消息：短時間將出現強雷雨及陣風

香港天文台最新指一道冷鋒正逐漸橫過廣東沿岸，與其相關的驟雨及狂風雷暴會在未來數小時影響珠江口一帶。澳門方面，澳門氣象局今午（12日）5時發出特別天氣信息指，位於珠江口附近的強雷雨區正在移近，短時間內澳門將出現強雷雨及陣風，籲市民提高警覺。



澳門氣象局今午（12日）5時發出特別天氣信息指，位於珠江口附近的強雷雨區正在移近，短時間內澳門將出現強雷雨及陣風，籲市民提高警覺。（澳門氣象局網頁截圖）

澳門氣象局中午更新特別天氣信息，指出一道冷鋒逐漸向南移近廣東沿岸，澳門驟雨將會增多，受強對流天氣影響，下午至晚間雨勢有時頗大及有雷暴，並將伴隨強烈陣風。

澳門氣象局發出雷暴警告信號 提醒公眾盡量避免戶外活動

隨後在下午3時30分，澳門氣象局發出雷暴警告信號，提醒公眾應盡量避免戶外活動，並提防強烈陣風可能造成的破壞和對駕駛安全的影響。

澳門氣象局今午（12日）5時發出特別天氣信息指，位於珠江口附近的強雷雨區正在移近，短時間內澳門將出現強雷雨及陣風，籲市民提高警覺。（澳門氣象局網頁截圖）

至下午5時，澳門氣象局再更新特別天氣信息指，位於珠江口附近的強雷雨區正在移近，短時間內澳門將出現強雷雨及陣風，籲市民提高警覺。

澳門今晚北風增強

氣象局表示，受隨後的東北季風影響，澳門今晚北風增強，明日 (13日) 最低氣溫將降至約 16℃；展望隨後數日大致天晴，日夜溫差較大，當局呼籲市民留意天氣變化。

澳門氣象局今午（12日）5時發出特別天氣信息指，位於珠江口附近的強雷雨區正在移近，短時間內澳門將出現強雷雨及陣風，籲市民提高警覺。（澳門氣象局網頁截圖）

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