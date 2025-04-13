消防及救護學院開放日｜陳國基：消防處維護國安　角色舉足輕重

消防處響應「全民國家安全教育日」，今日（13日）在將軍澳消防及救護學院舉行開放日。政務司司長陳國基出席致辭時表示，消防處在維護國家安全方面擔當舉足輕重的角色。他亦稱，國家安全是安邦定國的基石，也是人民幸福安康的先決條件，與市民生活息息相關，冀望透過「全民國家安全教育日」的活動培養市民「維護國家安全，人人有責」的精神。



為響應和支持第十個全民國家安全教育日，消防處今日（13日）在將軍澳消防及救護學院舉行開放日。圖為政務司司長陳國基（右二）在消防處處長楊恩健（右一）陪同下參觀國安知識展覽。（政府新聞處提供相片）

消防處今日（13日）上午9時至下午5時於將軍澳消防及救護學院舉行開放日，並於現場模擬大樓爆炸起火，逾30名消防及救護員緊急滅火及救助傷員，還有不少互動體驗區和攤位遊戲，吸引不少市民參觀。

為響應和支持第十個全民國家安全教育日，消防處今日（13日）在將軍澳消防及救護學院舉行開放日。圖為政務司司長陳國基（左二）參觀國安知識展覽。（政府新聞處提供相片）

政務司司長陳國基稱，今年是第十個全民國家安全教育日，亦是《香港國安法》公布實施五周年，所以今年的宣傳推廣活動，別具意義，旨在加強市民自覺維護國家安全的意識和責任感，培養「維護國家安全，人人有責」的精神。

圖為政務司司長陳國基（右十二）和消防處處長楊恩健（右十三），與消防處儀仗隊合照。（政府新聞處提供相片）

陳國基亦提到，消防處在維護國家安全方面擔當舉足輕重的角色，特區政府上月月底派出救援隊前往緬甸地震災區參與救援，當中41人來自消防處，其間與國家救援隊合力救出一名受困逾120小時的緬甸籍男子，振奮人心。

他表示，是次救援行動體現總體國家安全觀中「以促進國際安全為依托」的精神，以及五個重點統籌任務之一的「統籌自身安全和共同安全」重要性，展現國家堅定不移維護國際共同安全的目標。