天后誕｜元朗逾37支花炮隊巡遊多人圍觀　德國旅客為觀賞延長留港

今日（20日）是農曆三月廿三日天后誕，元朗十八鄉及屏山鄉在區內舉行「天后寶誕巡遊」，有逾37隊花炮隊及表演隊伍，由元朗市中心巡遊至大樹下天后古廟。在市中心早上已人頭湧湧，吸引大批市民和遊客在路邊兩旁駐足觀看。有德國旅客早前在旅遊書上留意到天后誕巡遊的資訊，特意到場觀賞，大讚表演壯觀熱鬧，並為了這場盛事延長留在香港的旅程。另有住在南丫島的外籍居民，專程跨區來觀看。



元朗今舉行巡遊表演，有超過37支隊伍。(周令知攝)

隊伍表演舞龍舞獅，路邊聚集不少民眾，有民眾伸手觸摸龍身「沾龍氣」。(周令知攝)

隊伍表演舞龍舞獅，路邊聚集不少民眾，有民眾伸手觸摸龍身「沾龍氣」。(周令知攝)

今年有37支來自各鄉村的花炮隊及表演隊伍，亦有以「提子」（即提防騙子）為主題的花炮隊伍。早上約10時，隊伍由元朗市中心出發，經過合益路、教育路、馬田路，巡遊至元朗大樹下天后廟。

元朗今舉行巡遊表演，有超過37支隊伍。(周令知攝)

元朗今舉行巡遊表演，有超過37支隊伍。(周令知攝)

隊伍敲鑼打鼓、舞龍舞獅、放花炮。早上10時半，元朗市中心、合益路等地人頭湧湧，群眾紛紛伸手觸摸龍身「沾龍氣」。亦有許多市民站在天台或窗邊觀看巡遊表演。

德國旅客George及Alex在旅遊書看到巡遊相關資訊，今日特意到現場看表演。(周令知攝)

來自德國的旅客George及Alex，原本計劃遊港5日，不過，Alex指早前在旅遊書上見到天后誕巡遊相關資訊，特意將旅程延長1日。他們表示對這類傳統文化十分好奇，故今日特意到元朗觀看，認為會景巡遊十分壯觀熱鬧，具有傳統特色，亦能夠吸引遊客，希望港府可向遊客作更多宣傳。

住在南丫島的Anna第一次看巡遊，認為十分具傳統特色。（周令知攝）

外籍居民稱是香港重要文化遺產 千里迢迢由南丫島跨區來元朗觀看

住在南丫島的外國人Anna今日亦首次到元朗觀看會景巡遊，她認為這是香港重要的文化遺產，具傳統文化特色，舞龍舞獅等表演亦十分精彩，望可延續這類傳統。

住在元朗的鄧先生已觀看會景巡遊50多年，每年最期待舞龍舞獅表演，認為表演十分熱鬧及喜慶。

同為元朗街坊的劉先生認為會景巡遊是重要的圍村文化，每年都有很多街坊一齊準備、練習舞獅，是凝聚左鄰右舍的重要節日。他希望學校可以加強宣傳傳統文化，如增設舞獅興趣班等，讓更多小朋友對其感興趣。

代表大圍村表演舞獅的黃先生參加巡遊多年，指每年都十分多人及熱鬧。他兩個星期前已開始練習，今日終於可表演，感到十分開心。

會景巡遊自1963年起正式舉辦至今，是元朗傳統節慶活動之一。疫情期間曾停辦4年，今年為疫後第二年舉辦。