「Proluxury」和「JHE」兩款掛牆扇有潛在觸電風險　機電署籲停用

機電工程署今日（23日）指兩款「Proluxury」和「JHE」牌掛牆扇不符合相關安全標準，長時間使用後，內部組件可能出現故障，有潛在觸電風險。機電署呼籲市民停用該兩款風扇，而相關供應商則指決定回收產品及退款。



「Proluxury」風扇。（機電署提供）

「Proluxury」風扇。（機電署提供）

「JHE」風扇。（機電署提供）

「JHE」風扇。（機電署提供）

機電署指，部份由敏寶有限公司供應的「Proluxury」風扇，及由萬利嘉實業有限公司的「JHE」風扇，經測試後發現不符合相關安全標準，長時間使用後，內部組件可能出現故障，有潛在觸電風險。

供應商回收產品及退款：受影響批次組件在生產時有瑕疵

機電署已就測試結果聯絡相關供應商。供應商指，受影響批次掛牆扇的組件在生產時有瑕疵，因此決定回收產品及退款。

供應商熱線 敏寶有限公司：26989280 萬利嘉實業：21160451

機電署指有關產品的收詳情，可參閱敏寶有限公司網頁www.ecliving.com.hk及萬利嘉實業有限公司網頁www.manyprofit.com。如有查詢，可致電敏寶有限公司的熱線2698 9280及萬利嘉實業有限公司的熱線2116 0451。