5億元偽鈔｜內地男女被控使用虛假文書罪 還柙至6.19再提訊
撰文：陳蓉
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數名人士涉向渣打銀行職員展示一疊每張面值印著5億元鈔票，職員懷疑有人使用偽鈔報警，並發現該些「鈔票」上疑印著為面值五億港幣的債券。其中兩名持雙程證來港的男女被控使用虛假文書罪，案件今（24日）於西九龍裁判法院提堂，裁判官按控方申請，把案押後至6月19日再提訊，以待警方進一步調查。2名被告保釋申請被拒，還押候訊。
兩名被告：靳俊學（男，72歲，退休人士）、李建榮（女，65歲，退休人士），他們均持雙程證入境。他們同被控一項使用虛假文書罪，指他們於2025年4月22日，在香港九龍旺角彌敦道617號至623號3樓渣打銀行知道或相信有關虛假文書，即1999張由香港國際貨幣有限公司發行面值為五億港幣的債券屬虛假，而使用該等文書，意圖誘使渣打銀行接受該等文書為真文書，並因接受該等文書為真文書而作出或不作某些作為，以致對渣打銀行不利。
案件編號：WKCC1736/2025
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