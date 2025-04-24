謝霆鋒演唱會｜冀聽潛龍勿用、活著Viva　港歌迷︰他出道看到現在

一連四場的謝霆鋒演唱會今晚（24日）起在啟德體育園主場館舉行，是主場館開幕，首次有本地歌手舉辦演唱會。



有本地歌迷表示，由謝霆鋒出道便喜歡他至今，對於他成為「香港第一人」感到驕傲。被問到最想聽到謝霆鋒演唱會表演哪些歌曲，《潛龍勿用》、《活着viva》登上了歌迷們都「願望清單」。



2025年4月24日，謝霆鋒演唱會在啟德體育園主場館舉行。（廖雁雄攝）

2025年4月24日，謝霆鋒演唱會在啟德體育園主場館舉行。（廖雁雄攝）

謝霆鋒今晚起一連四晚在啟德主場館開個唱，成為首位踏進香港最新最大的場館開演唱會的本地歌手。演唱會7時半開場，臨近傍晚，會場外開始出現人潮，不少歌迷入場人士都舉機與主場館拍照留念。

林先生表示，對謝霆鋒成為香港第一人感到驕傲。（廖雁雄攝）

林先生表示，自己聽了謝霆鋒的歌已經很多年，雖然未必記得歌詞，但自認對他的歌十分熟悉，做到「琅琅上口」。他表示最期待在演唱會上聽到「活著Viva」、「壞習慣」兩首歌曲，由透露今次買了「企位」，至於入場後會否「High爆狂跳」，則要「睇吓控唔控制到自己」。

對於謝霆鋒成為「香港第一人」，林先生表示為與自己同一輩的歌手做到這件事感到驕傲又表示十分期待今晚的氣氛。

簡先生表示，最想聽到謝霆鋒演唱「潛龍勿用」。（廖雁雄攝）

另一位簡先生則表示，由謝霆鋒一出道便留意他，形容自己係「睇住佢紅」，今次入場就是希望見證他成為「香港第一人」。至於願望歌單，他開出了「潛龍勿用」，而偶像才藝多多，他亦指「希望有特別嘢睇下」。

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買了企位的劉小姐下午兩時來到會場，提早排隊希望盡早入場霸佔有利位置，觀賞偶像演出。已成為謝霆鋒歌迷20多年的劉小姐又表示，今日心情十分緊張，又稱為免視線受阻，購票及取票後都有再三確認自己的門票不是「視線受阻」位置。