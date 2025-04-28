保加利亞Tovano葵花籽疑受可致癌毒素污染　曾在Feather & Bone賣

食環署食安中心今日（28日）呼籲市民不要食用一批保加利亞Tovano Zonnebloempitten葵花籽產品，因為有關產品可能受黃曲霉毒素污染，業界如持有受影響批次的產品，應立即停止使用或出售。有本地進口商曾進口屬受影響批次共重約2.8公斤的產品，並分配至零售商Feather & Bone出售，該產品的黃曲霉毒素含量亦超出本地法例標準。



中心指長期攝入黃曲霉毒素可能會引致肝癌，對乙型肝炎帶菌者更會構成較大的風險。



保加利亞Tovano葵花籽產品疑受黃曲霉毒素污染。（網上圖片)

產品資料：

產品名稱：Zonnebloempitten (Sunflower seeds)

品牌：Tovano

來源地：保加利亞

淨重：700克

此日期前最佳：2025年11月30日

批次編號：346704-038

進口商：Chef's Garden Limited

零售商：Feather & Bone



本地進口商曾入口同批次2.8公斤

中心發言人指，中心接獲歐盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指上述產品的黃曲霉毒素含量超出歐盟標準，正進行回收。

中心得悉事件後，隨即聯絡本地進口商Chef's Garden Limited跟進，初步調查發現上述進口商曾進口屬受影響批次共重約2.8公斤的產品，並分配至零售商Feather & Bone出售。該產品的黃曲霉毒素含量亦超出本地法例標準。

食安中心發言人指，中心接獲歐盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指保加利亞Tovano一批葵花籽產品的黃曲霉毒素含量超出歐盟標準，正進行回收。（食安中心FB圖片）

進口商已銷毀尚未出售同批次產品

中心發言人表示，該進口商已按中心指示將受影響批次中尚未出售的產品停售及銷毀，並展開回收。市民可於辦公時間致電該進口商熱線2819 7500，查詢上述產品的回收事宜。中心會就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

長期攝入黃曲霉毒素可能會引致肝癌

中心指天然存在的黃曲霉毒素，已被世界衞生組織屬下的國際癌症研究機構確認對人類致癌。聯合國糧食及農業組織／世界衞生組織聯合食物添加劑專家委員會雖然沒有為其製訂健康參考值，但建議在合理的情況下，應將黃曲霉毒素的攝入量減到最少。長期攝入黃曲霉毒素可能會引致肝癌，對乙型肝炎帶菌者更會構成較大的風險。