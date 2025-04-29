DHL：恢復寄美800美元以上B2C貨件　與美溝通後准再次簡易通關

德國郵政（Deutsche Post）屬下的快遞公司敦豪（DHL）周一（4月28日）公布，即日起恢復寄往美國、申報價值超過800美元的「企業對消費者」（Business to Consumer，B2C）貨件的全球運送服務，相關貨件獲美國當局恢復以簡易通關模式清關。此前，由於美國海關法規變化，價值超過800美元的貨件需正式報關，致貨物面臨多日運輸延誤，DHL於4月21日宣布暫停該項服務。



圖為2022月6月24日，西班牙街頭一輛DHL貨車。（Getty）

DHL周一於官方網站表示，經與美國當局建設性溝通後，迅速作出這項決定。在對話過程中，美國政府對於該公司在營運及技術上面臨的挑戰，展現充分的理解，並同意為美國消費者的利益採取立即行動。

根據與美國當局協調，自2025年4月28日起，寄往美國貨件的海關申報價值門檻已進行調整。申報價值介於800美元至2,500美元之間的貨件，可以再次透過簡易通關程序進行清關。這項規範調整讓DHL得以恢復正常運作。

2025年4月28日，DHL公布恢復寄往美國、申報價值超過800美元的「企業對消費者」（Business to Consumer，B2C）貨件的全球運送服務，指美方同意恢復簡易通關。（DHL網站截圖）

需時處理積壓貨件 運輸仍可能延遲

該公司表示，正恢復服務並全力處理所有積壓貨件，過程中寄往美國的貨件，仍可能面臨運輸延遲的情況。

美國於4月5日公布新的清關規定，價值超過800元的貨物須正式報關，遠低於過去2,500美元的門檻。據指出，此轉變為因應中國內地及香港包裹的關稅「小額豁免（De Minimis）」即將於5月2日取消。