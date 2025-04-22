DHL停800美元以上B2C貨　電商業料初期派遞延誤　物流公司將加價

受美國關稅政策影響，各地郵遞往美國的商品都要符合新的徵稅及報關法規，DHL昨日（21日）起暫停各地運往美國價值超過800美元（約6,210港元）的B2C（Business-to-consumer，企業對消費者）貨件。香港電商協會會長李基銓今日（22日）表示，大部份B2C貨件屬個人購物，大多為800美元以下，相信事件影響不大。他又估計物流公司將會加價，因為清關程序有所不同，從而衍生更多雜費。



DHL宣布，從4月21日起暫停各地運往美國價值超過800美元（約6,210港元）的B2C（Business-to-consumer，商對客）貨件。（Getty）

DHL：美國新政策令貨件報關量激增 4.21起停800美元以上B2C貨

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前頒布行政命令，世界各地運往美國的貨物，若申報價值超過800美元，需要接受更嚴格的入境監管。

DHL表示，上述變化導致正式報關量激增，儘管該公司已全力應對，但仍可能會出現多日的運輸延遲，尤其是對於申報價值超過800美元的貨物。DHL稱為了確保能夠繼續提供高品質服務，宣布昨日（21日）起暫停各地運往美國價值超過800美元（約6,210港元）的B2C貨件，直至另行通知為止。此暫時性措施將不影響寄往美國的企業對企業（B2B）貨件。DHL指出，申報價值低於800美元的貨物目前仍可通過低額豁免方式（de minimis）處理。

香港電商協會會長李基銓接受電台訪問時稱，大部份B2C（Business-to-consumer，企業對消費者）的貨件屬個人購物，大多為800美元以下，相信事件影響不大。（資料圖片／盧翊銘攝）

電商協會稱800美元以上多屬B2B貨 料對個人客戶影響不大

香港電商協會會長李基銓接受電台訪問時稱，相信事件對電商影響不大，因為大部份B2C（Business-to-consumer，企業對消費者）的貨件屬個人購物，大多為800美元以下；800美元以上的貨物主要是B2B（Business-to-business，企業對企業）貨物為主。

對於有意見指新措施或影響電商向美國客戶寄樣版，李基銓表示，只要公司有商業稅號收貨，就已屬於B2B，再者樣版甚少高於800美元。他續說，DHL是德國公司，市場上不少龍頭企業是美國公司，但他們沒宣布停收，因此估計影響不大。

料物流公司將加價

他估計，快遞公司首階段會出現兩至三日的延誤情況，未必會「今日寄聽日到」，但相信快遞公司掌握流程後會逐漸改善。他又相信物流公司將會加價，因為清關程序有所不同，從而衍生更多雜費。

特朗普取消對來自中國及香港價值低於800美元的小額包裹關稅豁免，5月2日起生效。（Reuters）

5.2起取消小額包裹關稅豁免 料低單價產品價錢「翻倍」

特朗普取消對來自中國及香港價值低於800美元的小額包裹關稅豁免，5月2日起生效。他認為影響最大是低單價產品，舉例產品單價售11至12元美金，新措施下稅費導致價格「翻倍」。他又指，美國對華加徵「對等關稅」最高達245%，「呢個245%會唔會再反映到小額包裹，然後再加？呢個仍然係未知。」

他說，美國市場佔香港主要份額，自2018年關稅戰已有不少中小型電轉攻東南亞市場，不過他坦言東南亞的消費力較低，東盟10國亦有不同稅制，電商仍面對不少困難。