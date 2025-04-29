第二艘電動渡輪抵港 以「天鵝」為設計靈感 船身外側設LED燈帶
撰文：韋景全
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環境及生態局今日（29日）表示，第二艘電動渡輪「香港水上的士28」已經抵港，稍後會在香港水域進行測試。「香港水上的士28」外觀造型以「天鵝」為設計靈感，船身外側設有LED燈帶。當局又指，為配合電動渡輪的充電需求，位於紅磡碼頭的充電設施已完成安裝工程。
料本年中開始首階段不載客試驗
局方表示，由政府全額資助的第二艘電動渡輪「香港水上的士28」，稍後會在香港水域進行測試，預計可於年中開始首階段不載客試驗。而「香港水上的士28」的送船儀式則在上周五（25日）於廣州南沙舉行，由環境保護署、運輸署、海事處及富裕小輪有限公司的代表一同見證。
將航行維港水域 行經西九龍等觀光景點
「香港水上的士28」以「天鵝」造型設計，電動驅動以達到零排放，而且航行時沒有噪音。此外，船隻設有空調客艙、梳化座椅、觀景窗戶、露天甲板及酒吧，航線途經尖東、西九龍、灣仔及中環，涵蓋星光大道、西九文化區、金紫荊廣場、香港摩天輪及國際金融中心等著名旅遊觀光景點。
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