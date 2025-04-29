購紅酒再轉售僱主　賺1200萬　免稅店兩前高層判囚57和14個月

廉政公署早前起訴連鎖免稅店「Free Duty」的兩名前高層，指他們從法國供應商購入瓶裝紅酒，再抬高價錢，以2,600萬元將紅酒轉售予該免稅店，從中賺取差價逾1,200萬元。兩名前高層早前分別認罪及經審訊後裁定罪成，案件今（29日）於區域法院判刑。法官李慶年判刑時指，兩名被名均積極配合充公令，免卻繁瑣的程序及節省公帑，遂以8年為本案的量刑起點，在考慮被告積極歸還犯罪得益及被告年邁等減刑因素後，判處兩名被告分別57及14個月監禁。



兩次被告分別為歐子琪（71歲，商品及採購總監）及劉樹賢（78歲，總經理），被控串謀詐騙罪，指他們於2004年8月1日至2011年5月26日期間，一同串謀並與天傳前行政總裁馬君志、歐的前下屬楊女串謀詐騙天傳，即不誠實地致使天傳向輝添發展有限公司和萬好貿易有限公司，而非上述法國酒廠MT Vins，發出瓶裝紅酒購買訂單，因而誘使天傳以被抬高的價錢購買該些紅酒。

法官指次被告以從犯證人身份作供 有真誠悔意

法官李慶年判刑時指出，首被告歐子琪在審訊時同意大部分案情，節省審訊時間及公帑。此外，首被告亦積極配合充公令，因此被充公300萬元，避免了繁瑣的充公程序 。法官遂給予被告40%的刑期扣減，判處首被告57個月監禁。

就次被告劉樹賢的判刑而言，李官指出次被告在2011年主動停止詐騙計劃，及後亦主動承認責任，且次被告已78歲，更有積極歸還犯罪得益及指證共犯，並以從犯證人身份作供，可見其真誠悔意，遂給予次被告85%的刑期扣減，判處14個月監禁。

案情指，在2004年至2011年期間，兩名被告等人串謀及隱瞞成立公司，以抬高價錢的方式，向其僱主，即天傳有限公司出售瓶裝紅酒，從中賺取差價逾1200萬港元，事件由第二被告向上司披露及曝光。

案件編號：DCCC815/2022