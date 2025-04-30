五一｜天文台過去兩晚錄到電離層閃爍活動 無人機表演有隱憂?
撰文：洪戩昊
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內地五一黃金周明日（5月1日）開始，也是本港勞動節假期，旅發局和屯門黃金海岸將會在明晚行無人機表演，增添節慶氛圍。
去年有多次無人機表演臨時取消，原因是強烈太陽活動導致本港上空出現「電離層閃爍活動」，影響無人機定位。天文台今日（30日）指出，過去一兩晚，華南沿岸地區上空曾短暫錄得電離層閃爍活動，天文台會繼續密切監察有關情況。
灣仔海濱對出及屯門黃金海岸明晚有無人機表演
旅發局明晚8時將在會在灣仔海濱場地對出海面上空進行無人機表演。是次表演將配合三大非遺節慶 — 天后誕、譚公誕及長洲太平清醮，拼湊出多幅動態圖案，包括傳統花炮、麒麟舞動以及搶包山比賽等，增添節慶氛圍，同時展現香港文化魅力。
屯門黃金海岸於黃金周期間舉行「繡球花節」，也會帶來無人機表演，另外還有市集、音樂表演等。無人機表演被安排在明晚7時30分進行，將用上1,288隻無人機，於夜空中展現出海豚、花卉、蝴蝶以及活動主題字句。
天文台密切監察電離層閃爍活動
天文台科學主任在今日於「天氣隨筆」專欄文章《五一至佛誕長週末天氣劇透》指出，過去一兩晚，華南沿岸地區上空曾短暫錄得電離層閃爍活動，天文台會繼續密切監察有關情況，沒有提及會否影響無人機表演。
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去年賀國慶無人機表演因電離層閃爍活動干擾取消
當有電離層閃爍活動，會干擾無人機的定位。去年曾發生3次無人機表演臨時取消，包括9月21日灣仔「黃大仙寶誕紫氣龍騰耀香江」無人機匯演、9月30日西九文化區「新生代千人合唱賀國慶」無人機匯演，以及10月1日維港賀國慶無人機表演。時任文化體育及旅遊局局長楊潤雄曾指政府會汲取經驗，舉辦無人機表演時，會考慮天氣、電離層擾動等因素，準備適當的應變計劃。