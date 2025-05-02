上年度稅收3745億按年升10%　薪俸稅稅收11%　稅務局解釋有三原因

稅務局今（2日）公布，2024至2025年度政府稅收總額達約3745億元，按年增10%，當中薪俸稅升11%。稅務局解釋，由於納稅人數目增加、入息上升以及申請暫緩繳稅的人數減少，故上年度薪俸稅收增加。



稅務局今公布，2024至2025年度政府稅收總額達約3745億元，按年增10%，當中薪俸稅升11%。（黃浩謙攝）

稅務局今公布，2024至2025年度政府稅收總額達約3745億元，按年增10%，當中薪俸稅升11%。（黃浩謙攝）

稅務局今公布，2024至2025年度政府稅收總額達約3745億元，按年增10%，當中薪俸稅升11%。（黃浩謙攝）

稅務局指，2024至25年度政府整體稅收達約3745億元，按年增加325億元。當中薪俸稅稅收達約889億元，較去年增加90億元，增幅達11%。稅務局局長陳施維解釋，由於納稅人數目及入息增加，加上申請暫緩繳稅的市民減少，故薪俸稅收入較上年增加。

稅務局局長陳施維解釋，由於納稅人數目及入息增加，加上申請暫緩繳稅的市民減少，故薪俸稅收入較上年增加。（黃浩謙攝）

此外，2024至於25年度政府利得稅收入為1777億元，較去年增加72億元；印花稅稅收則為639億元，較去年增加148億元。稅務局預計2025/26年度總稅收為4014億元，較本年度上升7%。