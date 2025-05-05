今日新聞8分鐘｜醉漢深夜大鬧紅隧 ｜粉嶺丹竹坑私家車疑避狗撼屋

車CAM直擊｜港珠澳大橋口岸機場巴撞旅遊巴 旅巴司機腰痛送院

今（5日）早8時許，一輛A61機場巴士沿港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓離境層行駛，期間於一個彎位撞到前方一輛旅遊巴。網上流出事發一刻片段，帖主指兩車「一個衝尾燈，一個衝頭燈」。

長洲太平清醮｜小演員準備就緒 母憂女突超重 近期要少吃多運動

今日（5日）是五一黃金周的最後一日，亦是長洲太平清醮，不少人都入島觀看飄色巡遊及搶包山。早上10時半，新興街街坊會一群小演員換上戲服及化妝。其中扮演保安局局長鄧炳強的小演員連續第二年參與，表示能夠參與巡遊很開心，因為會上電視及在報章上出現。

街坊會早前舉辦海選招募小演員，有300人報名。住天后的林太，其6歲女兒入選。由於女兒的身高體重已達「色芯」上限，近期女兒要多做運動及不要吃太飽以保持身型。

長洲太平清醮｜郭錦記排長龍料售2萬平安包 市民大手掃貨求平安

今日（5日）是長洲太平清醮，市民除了觀賞飄色巡遊和搶包山，亦專程到長洲買平安包，寓意「平平安安」。老字號「郭錦記餅店」門口排有20幾米長的輪候人龍，郭錦記的董事郭宇鈿指今日人流暢旺，預計即日可售出約20,000個平安包。

有片｜醉漢深夜大鬧紅隧 大字型瞓地阻交通 猛扯的士車門遭拖跌

一名男子深夜大鬧紅隧。網上流傳片段，顯示一名黑衣男子躺臥在路中，後方車輛不停響咹，示意男子讓路，惟他恍若未聞。未幾他見旁邊一輛的士行駛過，立即起身猛地抓住的士車門不果被拖跌，有人見狀大叫「睇車呀！」另一片段則見黑衣男大字型躺臥在地，任憑車輛在旁駛過。現場圖片可見有人上前查看黑衣男的情況。

粉嶺丹竹坑私家車疑避狗撼村屋 住戶：成架車飛咗入嚟！

粉嶺一輛私家車懷疑避狗直撼村屋，並卡在屋外的鐵皮圍板。涉事村屋住戶形容「突然間聽到砰一聲，好似地震咁樣！」食水喉遭撞斷，無水可用。她又指經常有人在事發地附近等小巴或避車，坦言「好彩今次係無人喺度！」

入台證｜「彩色列印」要求消失 當地入境職員證實：可用黑白版本

台灣早前針對實施入境新規，要求港澳居民入台證需「以A4白色空白紙格式滿版『彩色列印』」。不過，日前在最新版的入台證中，有關以要求已消失，改回要求入境人士「以A4白色空白紙格式滿版列印」，未提是否需要彩色列印。當地入境人員今日（4日）向《香港01》記者親友證實，港澳居民可用黑白印刷入台證進入台灣。

特朗普：向非美國製作電影徵收100%關稅 稱荷里活面臨滅亡危機

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月4日宣布，向所有非美國製作的電影徵收100%關稅，強調希望電影可以在美國製作。

貴州遊船9死1失蹤 遊客：能見度僅一米 所乘船隻衝向岸邊避險

內地五一黃金周期間，貴州畢節市景區5月4日有4艘遊船傾覆，至少造成9人死亡、1人失蹤。有當時在景區乘坐遊船的遊客向內媒表示，事發前突然變天，能見度可能只有一米，她所乘坐的遊船船長和副船長決定返航，最終副船長將船固定在一塊礁石上。