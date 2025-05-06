指警司妻FB言論涉誹謗　男子稱全家現創傷後遺症症狀　求道歉賠償

男子疑因放狗問題，與警司陳志昌的妻子積怨，該男子指警司妻2019年曾於Facebook的群組發布誹謗言論，他認為陳妻的言論是轉述其警司丈夫的說法，並指該些言論令他一家現創傷後遺症症狀蒙受經濟損失，因而入稟向警司夫婦索償，並要向他們道歉及要求刪除相關言論。



原告為歐陽梓峰，被告為林家雯和陳志昌。

原告歐陽梓峰入稟高等法院求賠償及道歉。(黃浩謙攝)

原告自撰的入稟狀指，林家雯於2019年5月4日，在Facebook的群組「拉布拉多谷Labrador Valley」發表誹謗的言論。原告指林所發相關誹謗的內容，是由林的丈夫陳志昌告知她的。

原告稱他全家均因言論而現創傷後遺症的症狀

原告指該言論令原告一家出現創傷後遺症的症狀，他因而蒙受經濟損失。原告因而入稟要求兩被告刪除該誹謗言論、致歉和作出賠償，又要求法庭頒發禁制令，禁制陳氏夫婦不可再作相關的誹謗言論。

根據資料，歐陽梓峰曾於2021年涉嫌以手機拍攝陳妻，並涉指罵她為「水炮車」，從而被控一項遊蕩導致他人擔心罪。案件於2022年在觀塘法院審訊，歐陽最後被裁定表面證供不成立，當庭釋放。

案件編號：HCA867/2025