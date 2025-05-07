港首季食肆總收益錄280億　按年跌0.6%　中餐館錄最大跌幅減4.9%

政府統計處今日（7日）發表最新的食肆收益及購貨額臨時數字。今年第一季的食肆總收益價值的臨時估計為280億元，按年下跌0.6%，若扣除價格變動的影響，則下跌1.8%。同期間，食肆購貨總額的臨時估計為88億元，按年下跌1.5%。



以食肆類別分析，總收益價值按年錄得最高升幅為酒吧，達6.5%；至於跌幅最多為中式餐館，按年減4.9%。



(政府新聞處截圖)

酒吧總收益錄2.9億 按年升6.5%最多

今年首季食肆總收益價值比去年同期下跌0.6%，但不少類別的食肆的總收益比去年同期均有上升，包括非中式餐館、快餐店及酒吧；至於中式餐館及雜類飲食場所則錄跌幅。

總收益以價值計算，酒吧今年第一季錄得2.9億，比去年同期升6.5%，屬升幅最大；至於中式餐館錄得96.1億，去年同期下跌4.9%，為跌幅最多。

政府：消費模式轉變 料續影響飲食業表現

為方便進一步了解飲食業的短期業務表現，政府統計處亦編製有關季度內個別月份的食肆收益及購貨額統計數字。按月份分析，今年一月、二月及三月較去年相同月份比較，食肆總收益價值的臨時估計分別上升4.4%、下跌5.9%及0.6%；扣除價格變動的影響後，則分別上升2.9%、下跌6.9%及1.7%。

政府發言人表示，展望未來，消費模式轉變將繼續影響飲食業的表現。儘管外圍環境的不確定性上升或會影響消費信心，但是本地就業收入增加、政府積極推動盛事項目及旅遊業，以及內地經濟持續穩步增長，將有助帶動本地市場的消費氣氛，對食肆業務提供支持。