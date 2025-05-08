天文台預測明日有驟雨雷暴　周六晚氣温降　周日母親節低見22 度

天文台表示，一股偏東氣流正影響廣東東部沿岸。預測本港地區大致多雲，有一兩陣驟雨。下午短暫時間有陽光。吹和緩至清勁東至東南風，初時高地間中吹強風。



天文台展望明日(9日) 稍後至星期六(10 日)間中有驟雨及幾陣雷暴。星期六晚上氣溫開始下降，隨後一兩日早上稍涼，天色好轉。本周日母親節，天文台預測當日大致多雲，初時有幾陣驟雨，氣温稍涼，預料介乎22 至27度。市民外出慶祝母親節要留意了。



天文台預測本港地區今日(8日)大致多雲，有一兩陣驟雨。下午短暫時間有陽光。(香港01記者攝)

天文台預測本港今日（5月8日）大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約30度。（陳永武攝）

低壓槽明稍後靠近 周末有驟雨及雷暴

天文台指出，現時位於華中的低壓槽會在明日稍後靠近華南沿岸地區，並在周末為該區帶來驟雨及雷暴。受隨後的東北季候風影響，下周初華南地區天色好轉，氣溫稍為下降。而一股偏南氣流會在下周中至後期影響廣東沿岸，該區有幾陣驟雨，日間天氣炎熱。

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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至5月8日早上11 時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周二至六最高均30度或以上

根據天文台九天天氣預報，明日（9日）至周六（10日）均有驟雨及雷暴，明日炎熱，氣温介乎27至31 度。晚上轉吹東北風2至3級。周六吹東北風3至4級，稍後離岸高地5級。晚上氣温開始下降。氣温介乎24至29度。周日(11 日)當日是母親節、大致多雲，初時有幾陣驟雨，最低氣温跌至22度，較早一日最高氣温跌7 度、最高料只有27度。

下周一(12日 )大致天晴，日間乾燥，氣温微升至23至28度。下周二(13日)至下周六(17日) 一連五日、均有幾陣驟雨。下周二至下周四(15日) 均部份或短暫時間有陽光，最低氣温逐日上升，由25、26度上升至27度。最高均達30度。下周四至下周六，均日間炎熱，最高氣温達31 度。

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