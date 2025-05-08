獨立的專業醫療平台「醫卓所」成立　將編製臨床指引供醫護參考

由政府牽頭成立的專業醫療平台「醫學實證與臨床卓越研究所」的首次會議已於今日（8日）舉行。參與揭幕的醫務衞生局局長盧寵茂指，現時香港在公私營醫療服務之間，並沒有共同適用的臨床標準和指引，所以政府希望組織一個專業平台以制訂臨床指引。醫卓所成員橫跨香港公私營醫療界別，其財政資源由醫衞局提供，但醫衞局不會參與其管治。



「醫學實證與臨床卓越研究所」的首次會議的合照。（醫卓所提供）

盧寵茂表示，現時香港在公私營醫療服務之間，並沒有共同適用的臨床標準和指引，市民求醫時所獲得的醫療服務往往取決於醫生自身掌握的知識和經驗，照護水平存在差異。所以，行政長官於《2024年施政報告》宣布政府將會組織專業平台以制訂臨床指引，並研究建立公私營醫療服務質素及效益基準。

醫務衞生局局長盧寵茂。（資料圖片／盧翊銘攝）

醫卓所成員橫跨香港公私營醫療界別

醫卓所的定位是個獨立、以專業主導的平台，成員橫跨香港公私營醫療界別。醫卓所由香港醫學界7間主要機構組成。創始成員包括香港醫學專科學院、衞生署、醫管局、基層醫療署、香港中文大學醫學院、香港大學李嘉誠醫學院，以及香港私家醫院聯會。

醫專已提名其前主席梁嘉傑出任醫卓所首任召集人並為醫卓所提供秘書處支援，以支持早期運作。

醫專已提名前主席梁嘉傑出任醫卓所首任召集人。（資料圖片）

醫卓所將編製臨床指引供醫護參考

在今日進行的首次會議中，梁嘉傑簡介用於編製並公布臨床指引的運作框架。制定過程會參考一系列本地及海外專業組織發布的臨床指引並同時兼顧本地情況，外部機構提交的課題及未經發表的臨床指引草案亦會在考慮當中。

有關臨床指引和基準除了供醫護人員參考，提升醫療水平外，同時可用作公眾教育，讓市民了解一旦患上不同疾病時可能需要接受的醫療服務。此外，醫卓所可建議政府推行政策措施，以提升臨床卓越水平和執業質素。

醫衞局提供財政資源 但不參與管治

醫衞局則表示，局方根據專業主導原則，邀請各創始成員機構成立醫卓所，並承諾為其提供財政資源以開展工作，但不會參與醫卓所的管治、研究或討論工作。醫卓所可因應需要成立專組，邀請其他專業成員和客席成員參與，使討論更為全面。