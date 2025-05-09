路政署訪上海籲內地企業投資「洪前鐵路」　研引內地新技術降成本

路政署代表團今日（9日）在上海舉辦的「香港主要運輸基建項目分享會」，向內地同業介紹涵蓋港深西部鐵路（洪水橋至前海）及北環線支線、東九龍線智慧綠色集體運輸系統的《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》主要研究結果。



路政署指，與內地同業積極探討在作為跨境鐵路項目的港深西部鐵路（洪水橋至前海）（「洪前鐵路」）項目中，採用內地設計標準及施工規範，以及引進內地嶄新機械、建築物料和創新建築技術的安排，力求進一步降低建造成本和壓縮建造時間。



「洪前鐵路」項目將於今年下半年開展初步設計，同時署方將邀請相關承建商及營運商提交意向書，路政署呼籲有興趣的單位屆時積極參與。



路政署5月9日在上海舉辦「香港主要運輸基建項目分享會」，與內地同業交流推進運輸基建工程的創新經驗，當中路政署鐵路拓展處副處長施鍵恒在分享會向內地同業介紹港深西部鐵路（洪水橋至前海）項目。（路政署圖片）

參與今次「香港主要運輸基建項目分享會」的內地企業逾20間，包括中央企業、國有企業及民營企業的承建商、輕軌製造商、鐵路營運商和設計研究院等，當中有中國中鐵股份有限公司、中國路橋工程有限責任公司、中車青島四方機車車輛股份有限公司、比亞迪股份有限公司。

路政署即將就「洪前鐵路」項目的勘查及設計工作向立法會申請撥款，路政署鐵路拓展處副處長施鍵恒在分享會上表示，項目將於二○二五年下半年開展初步設計，同時署方將邀請相關承建商及營運商提交意向書，就工程項目方案、採購和財務安排等提供意見，以便署方掌握市場對建造及營運該項目的興趣及能力，從而制訂合適的招標細則和條款。

施鍵恒呼籲有興趣的單位屆時積極參與，並表示署方爭取於二○二七至二二八年批出工程合約和開展詳細設計及建造工程，目標於二○三四至二○三五年竣工並實現香港段和深圳段同步開通營運。

此外，路政署亦與內地同業積極探討在作為跨境鐵路項目的港深西部鐵路（洪水橋至前海）項目中，採用內地設計標準及施工規範，以及引進內地嶄新機械、建築物料和創新建築技術的安排，力求進一步降低建造成本和壓縮建造時間。

路政署5月9日在上海舉辦「香港主要運輸基建項目分享會」，與內地同業交流推進運輸基建工程的創新經驗。圖示出席分享會的內地承建商、輕軌製造商、鐵路營運商和設計研究院等代表。（路政署圖片）

此外，路政署亦與內地同業積極探討在作為跨境鐵路項目的「洪前鐵路」項目中，採用內地設計標準及施工規範，以及引進內地嶄新機械、建築物料和創新建築技術的安排，力求進一步降低建造成本和壓縮建造時間。