路政署訪上海籲內地企業投資「洪前鐵路」 研引內地新技術降成本
路政署代表團今日（9日）在上海舉辦的「香港主要運輸基建項目分享會」，向內地同業介紹涵蓋港深西部鐵路（洪水橋至前海）及北環線支線、東九龍線智慧綠色集體運輸系統的《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》主要研究結果。
路政署指，與內地同業積極探討在作為跨境鐵路項目的港深西部鐵路（洪水橋至前海）（「洪前鐵路」）項目中，採用內地設計標準及施工規範，以及引進內地嶄新機械、建築物料和創新建築技術的安排，力求進一步降低建造成本和壓縮建造時間。
「洪前鐵路」項目將於今年下半年開展初步設計，同時署方將邀請相關承建商及營運商提交意向書，路政署呼籲有興趣的單位屆時積極參與。
參與今次「香港主要運輸基建項目分享會」的內地企業逾20間，包括中央企業、國有企業及民營企業的承建商、輕軌製造商、鐵路營運商和設計研究院等，當中有中國中鐵股份有限公司、中國路橋工程有限責任公司、中車青島四方機車車輛股份有限公司、比亞迪股份有限公司。
路政署即將就「洪前鐵路」項目的勘查及設計工作向立法會申請撥款，路政署鐵路拓展處副處長施鍵恒在分享會上表示，項目將於二○二五年下半年開展初步設計，同時署方將邀請相關承建商及營運商提交意向書，就工程項目方案、採購和財務安排等提供意見，以便署方掌握市場對建造及營運該項目的興趣及能力，從而制訂合適的招標細則和條款。
施鍵恒呼籲有興趣的單位屆時積極參與，並表示署方爭取於二○二七至二二八年批出工程合約和開展詳細設計及建造工程，目標於二○三四至二○三五年竣工並實現香港段和深圳段同步開通營運。
此外，路政署亦與內地同業積極探討在作為跨境鐵路項目的港深西部鐵路（洪水橋至前海）項目中，採用內地設計標準及施工規範，以及引進內地嶄新機械、建築物料和創新建築技術的安排，力求進一步降低建造成本和壓縮建造時間。
此外，路政署亦與內地同業積極探討在作為跨境鐵路項目的「洪前鐵路」項目中，採用內地設計標準及施工規範，以及引進內地嶄新機械、建築物料和創新建築技術的安排，力求進一步降低建造成本和壓縮建造時間。