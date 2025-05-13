天文台｜明起連9日有驟雨、周六32度 下周初高空擾動天氣不穩定
撰文：陶嘉心
出版：更新：
一股偏東氣流正影響廣東沿岸。天文台預測本港地區今日(13 日)大致多雲，日間部份時間有陽光。吹和緩東風。展望未來數日短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨，日間炎熱。
偏南氣流影響 本周後期炎熱有驟雨
一股偏東氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸，同時一道雲帶會覆蓋該區。預料偏東氣流會在本周後期逐漸被一股偏南氣流取代，華南沿岸天氣炎熱，亦有幾陣驟雨。而高空擾動會在下周初為華南帶來不穩定天氣。
▼5月10日 西貢「藍眼淚」吸引市民拍照▼
+13
▼天文台九天天氣預報▼
明日至下周四均有驟雨 「小滿」局部地區有雷暴
根據天文台九天天氣預報，明日（14日）至下周四（22日）均有驟雨，明日及周四(15日)介乎25至29度。部份或短暫時間有陽光。其中明日有一兩陣驟雨。
周五（16日）及周六(17日) 短暫或部份時間有陽光、有幾陣驟雨，日間炎熱。周六介乎27至32 度。
周日（18日）及下周四(22 日) 均炎熱，最低27度、最高達30 度或以上，大致多雲，有幾陣驟雨。下周三(21日) 為二十四節氣中的「小滿」，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，最高30度。
▼5月7日 「黃雨」過後仍有微雨▼
+2
5.20情人節慶祝注意 天文台料有驟雨雷暴 本周末炎熱最高達31度天氣｜今日大致天晴乾燥 日間最高約30度 未來數日炎熱本世紀最涼母親節｜天文台料市區明日僅19度 初時有驟雨下午明朗五月天冷鋒｜天文台料今晚橫過香港降溫 日間稍後及晚上狂風雷暴