天文台｜明起連9日有驟雨、周六32度　下周初高空擾動天氣不穩定

一股偏東氣流正影響廣東沿岸。天文台預測本港地區今日(13 日)大致多雲，日間部份時間有陽光。吹和緩東風。展望未來數日短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨，日間炎熱。



天文台預測未來數日短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨，日間炎熱。(香港01 記者攝)

天文台展望: 未來數日本港地區短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨，日間炎熱。(香港01記者攝)

偏南氣流影響 本周後期炎熱有驟雨

一股偏東氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸，同時一道雲帶會覆蓋該區。預料偏東氣流會在本周後期逐漸被一股偏南氣流取代，華南沿岸天氣炎熱，亦有幾陣驟雨。而高空擾動會在下周初為華南帶來不穩定天氣。

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▼天文台九天天氣預報▼



天文台於5月13日上午11 時30 更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

天文台於5月13日上午11 時30分預報未來九天最低及最高氣温。（天文台網頁圖片）

明日至下周四均有驟雨 「小滿」局部地區有雷暴

根據天文台九天天氣預報，明日（14日）至下周四（22日）均有驟雨，明日及周四(15日)介乎25至29度。部份或短暫時間有陽光。其中明日有一兩陣驟雨。

周五（16日）及周六(17日) 短暫或部份時間有陽光、有幾陣驟雨，日間炎熱。周六介乎27至32 度。

周日（18日）及下周四(22 日) 均炎熱，最低27度、最高達30 度或以上，大致多雲，有幾陣驟雨。下周三(21日) 為二十四節氣中的「小滿」，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，最高30度。

天文台展望: 未來數日本港地區短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨，日間炎熱。(香港01記者攝)

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