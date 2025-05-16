輕鐵加裝樹木監察系統監測高風險樹木　港鐵：或擴至其他交通網絡

颱風季節將至，港鐵就加強列車安全有新措施。港鐵於2023年研發「樹木監察系統」，現今投入於輕鐵網絡使用，系統透過光學雷達收集樹木進入輕鐵行駛範圍的風險數據，交由AI人工智能分析後，通知樹木管理團隊檢查確認，安排修剪高風險的樹木。



港鐵車務工程服務及創科總管陳慶強表示，系統應用以來發出逾600個預警提示；安裝後可平時一個月可巡查整個輕鐵網絡一次，按需可增至一星期一次，未來考慮應用至其它交通網絡。



港鐵5月15日介紹在輕鐵加裝「樹木監察系統」。黑色的光學雷達如手掌大，應用時放置於輕鐵車頂，收集沿線樹木高度、外形及與輕鐵行駛範圍的距離等數據。（黃浩謙攝）

港鐵5月15日介紹在輕鐵加裝「樹木監察系統」。黑色的光學雷達如手掌大，應用時放置於輕鐵車頂，收集沿線樹木高度、外形及與輕鐵行駛範圍的距離等數據。（黃浩謙攝）

港鐵5月15日介紹在輕鐵加裝「樹木監察系統」。黑色的光學雷達如手掌大，應用時放置於輕鐵車頂，收集沿線樹木高度、外形及與輕鐵行駛範圍的距離等數據。（黃浩謙攝）

系統安裝在兩架輕鐵 行駛期間收集沿線樹木數據

港鐵周四（15日）在兆康站向傳媒介紹「樹木監察系統」，該系統於去年的日內瓦國際發明展獲得銀獎，已落實應用於輕鐵網絡。

現時安裝了系統的兩架輕鐵，會在載客行駛期間，透過車頂的光學雷達自動收集沿線樹木高度、外形及與輕鐵行駛範圍的距離等數據，隨後透過AI人工智能分析風險，通知樹木管理團隊及早檢查確認，安排修剪較高風險的樹木。

港鐵5月15日介紹在輕鐵加裝「樹木監察系統」，現時擺放在兩架列車，在駛期間自動收集沿線樹木高度、外形及與輕鐵行駛範圍的距離等數據，隨後透過AI人工智能分析風險。（黃浩謙攝）

港鐵5月15日介紹在輕鐵加裝「樹木監察系統」，現時擺放在兩架列車，在駛期間自動收集沿線樹木高度、外形及與輕鐵行駛範圍的距離等數據，隨後透過AI人工智能分析風險。（黃浩謙攝）

港鐵5月15日介紹在輕鐵加裝「樹木監察系統」。黑色的光學雷達如手掌大，應用時放置於輕鐵車頂，收集沿線樹木高度、外形及與輕鐵行駛範圍的距離等數據。（黃浩謙攝）

港鐵5月15日介紹在輕鐵加裝「樹木監察系統」，現時擺放在兩架列車，在駛期間自動收集沿線樹木高度、外形及與輕鐵行駛範圍的距離等數據，隨後透過AI人工智能分析風險。（黃浩謙攝）

光學雷達如手掌大 準確度高 已發出逾600個預警

現場可見，黑色的光學雷達如手掌大，應用時放置於輕鐵車頂。陳慶強介紹，因雷達耐熱、防水、耐髒，且經過多次AI算法訓練，故監測準確度較高，系統應用至今發出逾600個預警提示。

一個月巡查一次輕鐵網絡 按需可加密至每周一次

至於新系統應用後，可以減省多少巡查人手及時間成本，陳慶強表示由於新系統可以前瞻性地預測有風險的樹木，故可提升修剪效率，平時一個月可巡查整個輕鐵網絡一次，按需可增至一星期一次。被問會否考慮安裝至所有輕鐵，他指兩架車已可以滿足巡查要求，未來考慮應用至其它交通網絡。

港鐵5月15日介紹在輕鐵加裝「樹木監察系統」。港鐵營運（屯馬線、輕鐵及巴士）主管陳志雄（左）及港鐵車務工程服務及創科總管陳慶強講解運作。（黃浩謙攝）

港鐵5月15日介紹在輕鐵加裝「樹木監察系統」。港鐵車務工程服務及創科總管陳慶強（右）表示，系統應用以來發出逾600個預警提示。（黃浩謙攝）

港鐵5月15日介紹在輕鐵加裝「樹木監察系統」。港鐵營運（屯馬線、輕鐵及巴士）主管陳志雄講解在颱風期間，港鐵的服務安排。（黃浩謙攝）

港鐵32個高水浸風險的車站出入口安裝水浸感應器

颱風季將至，港鐵營運（屯馬線、輕鐵及巴士）主管陳志雄，就颱風期間港鐵服務安排作簡要介紹。他指，一號、3號及8號風球信號生效時，服務會大致維持正常（港鐵巴士會在8號風球生效3小時後暫停）；當9號或更高信號生效時，重鐵露天段及輕鐵會暫停服務；在露天段仍在行駛的列車，會於安全情況下盡量行駛至原定終點站，或有連接商場的車站，讓乘客可到安全地方暫避。

他又指，為應對惡劣天氣，港鐵已於32個部分出入口受高水浸風險的港鐵站，安裝水浸感應器以提升預警。