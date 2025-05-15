首屆希妤盃3甲得主8月出戰美國　奧運高球手林希妤冀青年走出國際

巴黎奧運女子高爾夫球銅牌得主林希妤在港舉辦「希妤盃青少年女子邀請賽」，首3名球手可參加在美國舉行的「AJGA Ninja邀請賽」。一連三日的賽事今日（15日）結束，林希妤指未來會繼續在港舉辦賽事，讓更多本地青年登上國際舞台。香港哥爾夫球會會長郭永亮指，會繼續與林溝通和合作，望增加比賽規模。



早前環保署及土拓署就粉嶺高球場司法覆核裁決提出上訴，哥球會曾指會研究跟進。郭永亮今稱事件已進入司法程序，不便透露詳情，但稱哥球會將與政府合作，致力推動香港高爾夫球發展。



由林希妤創立的「希妤盃青少年女子邀請賽」，首屆有約40位來自香港及內地各省份的選手。（黃浩謙攝）

林希妤表示，她曾在港多次作賽，並於2023年贏得了「沙特阿美石油團體系列賽香港站」個人賽冠軍，認為香港對她意義重大，故選擇在港舉辦邀請賽。（黃浩謙攝）

巴黎奧運女子高爾夫球銅牌得主林希妤在港舉辦「希妤盃青少年女子邀請賽」，首3名球手可晉身在美國舉行的「AJGA Ninja邀請賽」。（黃浩謙攝）

由林希妤創立的「希妤盃青少年女子邀請賽」，首屆於本月13至15日舉行，有三十多位來自香港及內地的選手。排名前三的選手分別為來自中國的13歲林語芊、16歲吳祖欣以及來自香港的14歲賴莉姍，她們將躋身今年8月在美國佛羅里達州舉行的「AJGA Ninja邀請賽」。

「希妤盃青少年女子邀請賽」，冠軍為林語芊(圖右二)、亞軍吳祖欣(圖左一)、季軍賴莉姍(圖右一)。（黃浩謙攝）

今次「希妤盃青少年女子邀請賽」，13歲林語芊以227總桿數獲得冠軍。她表示自5歲開始打高爾夫球，曾參加不同內地舉辦的賽事，今次首次到港作賽。她認為香港場地的球道較特別，亦較具挑戰性，對球手有吸引力。對於即將晉身美國賽事，她感到十分開心。

13歲林語芊以227總桿數在今次賽事獲得冠軍，自5歲開始打高爾夫球，今次首次到港作賽。（黃浩謙攝）

「希妤盃青少年女子邀請賽」為54洞的資格賽，凡13至18歲的女球員可報名參賽。主辦者林希妤表示，她曾在港多次作賽，於2023年贏得了「沙特阿美石油團體系列賽香港站」個人賽冠軍，香港對她意義重大，故選擇在港舉辦邀請賽。

她表示，已跟美國青少年高爾夫巡迴賽（AJGA）已簽訂長期合約，未來會繼續在港舉辦比賽，並希望增加規模，讓本地青年有機會參加國際賽事。

香港哥爾夫球會會長郭永亮則指，會與林希妤保持溝通和合作，希望未來在港推出更大規模的比賽。

香港哥爾夫球會入稟高等法院申請司法覆核，去年獲法官高浩文裁定勝訴，下令推翻環保署決定，並將環評報告發還重新諮詢公眾。 環保署及土木工程拓展署其後提出上訴，哥球會曾稱會研究跟進。郭指，由於事件進入司法程序，不便透露詳情，但哥球會會跟政府合作推廣高爾夫球，望將香港打造成盛事之都。

郭永亮指會與林希妤保持溝通，希望未來合作在港推出更大規模的比賽。（黃浩謙攝）