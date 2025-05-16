碩果僅存籐器店即將結業　大批藤椅半價出售　熟客登門購買心頭好

【結業潮／老字號／傢俬店／籐椅】全港碩果僅存藤器店「籐藝籐器公司」在何文田亞皆老街經營了43年，始終承受不住租金成本，決定月底光榮結業，店內藤器亦會平價出售。消息經報道後，有市民今日(16日) 慕名而來，選購心儀藤器，當中不少是老顧客，老闆曾先生整個下午都忙於招呼陸續登門的客人。



「籐藝籐器公司」是全港碩果僅存的藤器店，在何文田亞皆老街經營了43年，因承受不住租金成本，只好在月底光榮結業。（吳美松攝）

「籐藝籐器公司」老闆曾雲焜（令光）。（吳美松攝）

「籐藝籐器公司」老闆曾先生指，這告示是他在1982年店舖開張時親手寫的，至今一直張貼在門外。（吳美松攝）

今早11時許，「籐藝籐器公司」老闆曾先生已在店舖內收拾貨物，他不只售賣藤椅等藤器，亦有出售窗簾等用品。店內更有不少由熟客相贈的物品，如字畫，具歷史價值的花瓶等。門外則放有數張藤椅供客人選購，但大多已被早到的客人預訂了。店內也有藤製坐墊，原價80元，降價至40元，記者到場時便有一位顧客一次過買走了數個坐墊。

「籐藝籐器公司」是全港碩果僅存的藤器店，在何文田亞皆老街經營了43年，因承受不住租金成本，只好在月底光榮結業。（吳美松攝）

「籐藝籐器公司」是全港碩果僅存的藤器店，在何文田亞皆老街經營了43年，因承受不住租金成本，只好在月底光榮結業。（吳美松攝）

「籐藝籐器公司」是全港碩果僅存的藤器店，在何文田亞皆老街經營了43年。（吳美松攝）

「籐藝籐器公司」連「光榮結業」也只貼了「光」，老闆指由早上開始忙碌，午飯也沒有時間食；有20多人曾來光顧。今午來店舖的多為長者，一名婆婆指藤椅坐起來很舒服，她與丈夫兩人都喜歡坐，所以惟有到場多買一張，免得夫婦「爭櫈坐」。

「籐藝籐器公司」是全港碩果僅存的藤器店，在何文田亞皆老街經營了43年之久。（吳美松攝）

「籐藝籐器公司」是全港碩果僅存的藤器店，在何文田亞皆老街經營了43年。（吳美松攝）

曾先生的女兒日前（14日）就在社交媒體公布，「籐藝籐器公司」將於下周二（20日）光榮結業。她表示，雖然父親在兩周前仍然堅持不言休，但經營環境實在太惡劣，近日確實承受不住租金成本，迫於無奈決定結業。她又邀請街坊及老顧客，有時間可到店與她的父親相聚，如對貨品有興趣也可平價出售。