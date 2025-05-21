天氣｜今日最高32度　局部地區有驟雨　明後日酷熱達33度

一股偏南氣流正影響廣東沿岸，同時驟雨影響廣東西部及內陸。天文台預測，本港今日（5月21日）大致多雲，局部地區有驟雨。早上最低氣溫約28度，日間部份時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩偏南風。



天文台於今日（5月21日）清晨6時45分發出特別天氣提示，稱天氣炎熱可能影響健康，市民應保持警惕，多補充水分。天文台展望，未來一兩日部份時間有陽光，日間天氣酷熱 。周末期間有幾陣驟雨，漸轉吹和緩東北風，下周初氣溫稍為下降。



圖為截至5月21日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼5月15日 天晴炎熱下設法消暑▼



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低壓槽周末靠近 下周初氣溫稍降

天文台指出，一股偏南氣流會在未來一兩日為廣東沿岸帶來酷熱的天氣。預料一道低壓槽會在星期六靠近華南沿岸，周末期間該區有幾陣驟雨。受偏東氣流影響，下周初廣東沿岸雲量較多，氣溫稍為下降。

▼5月7日 「黃雨」過後仍有微雨▼



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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至5月21日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周五至下周四均有驟雨 下周三及四有雷暴

根據天文台九天天氣預報，明日（22日）至周六（24日）最高氣溫均達32度或以上，其中明日及周五（23日）酷熱均達33度。 周五至下周四（29日）均有驟雨，下周日（25日）至下周二（27日）最高均約30度。下周三（28日）及下周四料有雷暴，最高氣溫稍降至29度。