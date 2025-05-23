酷熱天氣｜今日有幾陣驟雨最高33度　稍後局部地區有雷暴

酷熱天氣警告繼續生效。天文台預測，本港今日（5月23日）大致多雲，有幾陣驟雨。早上最低氣溫約28度，日間部份時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。稍後局部地區有雷暴。吹和緩偏南風。



天文台展望，明日（24日）有幾陣驟雨，隨後一兩日氣溫稍為下降及較乾燥。下周中期有驟雨及雷暴。



圖為天文台截至5月23日清晨5時40分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼5月15日 天晴炎熱下設法消暑▼



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下周初氣溫稍降及乾燥

天文台指出，高空反氣旋會在今日繼續為廣東沿岸帶來酷熱的天氣。一道低壓槽會在今晚至明日橫過華南沿岸，該區有幾陣驟雨。受較乾燥的偏東氣流影響，下周初廣東沿岸氣溫稍為下降。預料另一道低壓槽會在下周中期為華南帶來驟雨及雷暴。

▼4月12日 九龍城暴風雨前▼



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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至5月23日清晨5時10分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

明日炎熱有雷暴 端午節有幾陣驟雨最高31度

根據天文台九天天氣預報，明日（24日）明日有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，料介乎26至32度。下周日（25日）有一兩陣驟雨，最高30度。下周一（26日）初時有一兩陣驟雨，日間乾燥，最高氣溫稍降至29度。下周二（27日）日間短暫時間有陽光，料介乎26至30度。

下周三（28日）及下周四（29日）有驟雨及幾陣雷暴，最高氣溫稍降至29度。下周五（30日）及下周六（31日）端午節均有幾陣驟雨，下周五最高30度，端午節日間部份時間天色明朗，最高31度。