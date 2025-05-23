電子牛肉乾｜警方正研發新功能　方便商用車司機收告票資料交罰款

警方6月15日起將以電子方式發出交通違例告票，並推出電子告票的專屬網站和手機應用程式。警務處交通總部交通管理組警司聶凱鵾今早（23日）在電台節目表示，屆時違例泊車的司機可能「食個早餐嘅時間，早餐未食完已經收到告票」。他又說，正研發新功能，令租車司機亦可以收到電子告票及處理罰款。



中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培則關注警方系統一旦故障，資料外洩等風險；認為實體告票及電子告票雙軌並行等過渡期應最少一至兩年。



警方5月22日公布，6月15日起，將以電子方式發出交通違例告票，同時推出電子告票的專屬網站和手機應用程式。（資料圖片/香港01記者攝）

警務處交通總部交通管理組警司聶凱鵾指，去年11月18日，運輸署在牌照申請時已收集電子聯絡方式，如電話及電郵等，其後警方便會透過該些方式發電子告票。他表示電子告票會有主要資料，如繳款號碼等，駕駛人士亦不一定使用新方式繳費，可繼續使用傳統方法。

聶凱鵾說以往告票會放在車輛的擋風玻璃上，司機都需一定時間才知道收到告票，電子告票實施後，「車主可能食個早餐嘅時間，早餐未食完已經收到告票」。被問到有司機會因已收告票，估計警方不會短時間內再發告票而不會即時駛走車輛，聶凱鵾強調法例無限制發告票時間，如違泊車輛太阻塞交通，警方會安排拖車拖走有關車輛。

交通總部交通管理及違例檢控科警司聶凱鵾（左）表示，警方暫時將採取雙軌並行方式，會同時發出實體告票及電子告票，幫助市民適應。（資料圖片/梁鵬威攝）

防冒認電子告票詐騙短訊 警方提醒注意3點

有司機關注電子告票短訊可能被利用，出現冒認的詐騙短訊，聶凱鵾指駕駛人士可留意3點，一是警方已參與了通訊事務管理局辦公室短訊發送人登記制，發出的短訊會顯示「#HKPF-ETT」，其次是短訊內不會有任何超連結，另外短訊亦會提供如車牌號碼等資訊，可讓市民評估是否釣魚短訊。他又說，電子告票平台的網頁域名會以「.gov.hk」結尾，市民可檢視這些情況。

過往如商務司機，即租用他人車輛的司機收到告票時，多會自行處理，但電子告票則會發給車主，司機亦未必知道收到告票。聶凱鵾表示，法例規定，違例泊車等情況，責任人是車主，所以告票一定是發予車主，不過一開始會有「雙軌並行」作過渡，而警方在系統設計時已考慮有關情況，將來第二期會有新功能，令租車司機亦可以處理電子告票。不過他表示雙軌並行期沒有確實結束日子，警方會審慎處理，及視乎市民反應再決定。而第二期功能已在開發，警方會適時公布。

聶凱鵾說以往告票會放在車輛的擋風玻璃上，司機都需一定時間才知道收到告票，電子告票實施後，「車主可能食個早餐嘅時間，早餐未食完已經收到告票」。（資料圖片/鄭子峰攝）

李耀培倡實體、電子告票雙軌並行過渡期最少一至兩年

中國香港汽車會永遠榮譽會李耀培則指，作為駕駛者最大關注的是網上風險，如平台技術，警方系統會否出現故障及資料外泄等，另外是長者可能不熟悉電子操作，以及要提防詐騙短訊。他又認為雙軌並行的過渡期應最少維持一、兩年，主要視乎電子告票的可容性。

他續稱，違泊時告票一定發予車主，而傳統實體告票會方便司機，因為當收到告票時「有啲唔想俾公司知」；電子告票實施後，可能司機不知道收到告票。他又認為，電子告票方便公司管理，可即時知道「被抄牌」， 而司機便要打醒精神。

李耀培又指，歸根究底，香港沒有足夠車位，相信違泊不會因電子告票而大量減少，只能說會起一定作用。