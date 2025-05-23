今日新聞8分鐘｜女童母屋內離世4天｜將軍澳綫列車測試短路爆閃

有片｜上水天平邨單位陷火海釀兩傷 噴出橙紅色烈焰黑煙沖天

上水天平邨發生火警。今午（23日）約3時20分，天平邨天喜樓一個單位起火，驚動多人報案。消防趕抵動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，約15分鐘後將火救熄。火警中約90人疏散，一名66歲姓丘婦人吸入濃煙不適，另一名71歲姓劉老婦逃生期間意外弄傷手肘，均清醒被送往北區醫院治理。警方及消防初步不排除涉事單位充電器過熱起火，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分。

現場影片及照片見到，起火單位位於低層，橙紅色火焰由窗口冒出屋外，濃煙沖天，有消防員由地面向單位射水灌救。其後明火熄滅，有消防員手持電筒進入單位檢查；由外面可見，單位嚴重熏黑，窗框焚毀。

青衣運油車疑「自炒」越線 撞斷多柱猛撼花槽石壆 司機一度被困

青衣發生車禍。今日（23日）清晨5時27分，一輛正運送柴油的運油車沿青衣路往青衣城方向行駛，途經青強街時，懷疑失控「自炒」先撞斷路中一支燈柱，繼而越過對面線，撞斷路邊多個鐵柱，猛撼花槽石壆，車頭嚴重損毀，司機一度被困，其他駕駛人士見狀報警。

南灣隧道外職員處理壞車 遭Tesla撞飛5米送院亡 司機被捕

南灣隧道發生致命車禍，61歲隧道公司男職員身亡。今日（23日）凌晨零時40分，南灣隧道管道往九龍方向入口外慢線、近運輸署車輛檢驗綜合大樓有車輛故障，數名隧道公司職員在場封鎖慢線指揮交通，放置雪糕筒後準備離開。其間一輛Tesla沿中線駛至，懷疑未有留意現場路面情況，突然切入慢線，但卻收掣不及撞向雪糕筒，繼而撞飛其中一名隧道公司職員。傷者飛彈約5米外，跌在防撞欄內石壆位置，同事連忙報警求助。

61歲姓楊傷者腿部嚴重受傷，陷入昏迷，雖然一度恢復知覺，惟送抵瑪嘉烈醫院搶救，延至凌晨2時17分不治。警方在場調查車禍原因，其後以涉嫌危險駕駛導致他人死亡拘捕40歲方姓男司機。

港鐵將軍澳綫停駛｜無載客列車測試再遇短路急停 秒間爆閃逐格睇

港鐵將軍澳綫周四（22日）因電力系統短路「跳掣」，導致全線一度停駛，而出事的過海段停止服務五小時。

有乘客指鰂魚涌站往油塘站路段曾出現火花，網上有從車長室拍攝的短片，「捕獲」短路爆閃一刻。不過據悉，該短片並非事發一刻拍攝到，而是其後以無載客列車測試時，再次出現短路情況，港鐵在晚上記者會時也有提到曾二度短路「跳掣」。

樂華北邨秉華樓女童哭聲驚動保安員 揭女住戶倒斃屋內

今日（23日）上午11時20分，牛頭角樂華（北）邨秉華樓的保安員報案，指聽到一個單位傳出小童喊聲，但拍門未獲回應，於是通知房屋署，再由職員報警求助。人員接報趕抵現場，最終女童開門，惟發現一名40歲女子倒臥屋內床上，經檢驗證實已告不治。

地盤工中暑亡｜死者曾求工友買水 家屬批大判不作為：其實唔使死

沙田威爾斯親王醫院重建地盤一名42歲姓張男工人，周三（21日）工作時懷疑中暑，昏迷送院後不治。今日（23日）約7名死者家屬到富山公眾殮房認屍，死者妻舅表示，死者當日早上已多次向工友求救買水飲，午飯後又脫下衣服走動，懷疑神志不清，出現中暑先兆。但地盤安全主任僅提供一支寶礦力，沒有帶他到休息室或降溫，任由死者最後走入地盤禁區後死亡，家屬直斥大判放棄黃金救援機會：「其實我姐夫可以唔使死！」

記者質問收受卡塔爾飛機 遭特朗普人身攻擊：「請你滾出去！」

美國總統特朗普（Donald Trump）5月21日於白宮會見南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）時，現場有記者就國防部接受卡塔爾贈送的飛機一事提問，卻遭到特朗普人身攻擊。

哈佛大學被中止招收國際生資格 特朗普政府：為助長反猶主義負責

美國國土安全部（DHS）於5月22日發聲明，宣布取消哈佛大學（Harvard University）招收國際學生的資格。聲明中表示，部長諾姆（Kristi Noem）下令終止哈佛大學「學生及交流訪問者計劃」（SEVP）的認證。路透社稱，此舉意味著哈佛大學不能再招收國際學生，現有的外國學生必須轉學，否則將失去合法身份。諾姆其後受訪時稱，考慮對其他大學採取相類做法。

哈佛大學發聲明，批評政府此舉非法，屬報復性行動，可能對大學造成嚴重損害。校方聲明稱，校方將全力捍維接待國際學生和學者的能力，目前這些學生和學者來自140多個國家，為哈佛乃至整個國家帶來巨大貢獻。

方臉猴「大壯」驚傳死亡 此前因醜萌爆紅 被指撞樣美國政治人物

合肥野生動物園一隻名叫「大壯」的黑帽懸猴，因長相醜萌意外爆紅，牠不僅有一張方正的「國字臉」，還被指與美國副總統萬斯（JD Vance）「撞樣」。不過，爆紅未夠一個月，大壯周三（5月21日）驚傳死亡，令不少網民都十分惋惜。