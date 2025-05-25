天文台｜本周中有大驟雨及狂風雷暴　端午節最高氣溫30度多雲有雨

【天氣／天文台／狂風雷暴】天文台今日（25日） 表示，一道廣闊雲帶正覆蓋華南，同時一股偏東氣流影響廣東東部沿岸。今日天氣將大致多雲，局部地區有驟雨，下午短暫時間有陽光，吹和緩東北風。天文台預測未來一兩日早上稍涼，部分時間天色明朗，氣溫介乎24至29度。



到本周中，星期三及四有大驟雨及狂風雷暴，到星期六端午節氣溫回升至最高30度，惟繼續有雨。根據九天天氣預報，5月28日至6月3日，連續一星期均有驟雨，市民外出記得要帶雨傘。



天文台今日（25日） 表示，一道廣闊雲帶正覆蓋華南，今日天氣將會大致多雲。（香港01 記者攝）

天文台預料，未來一兩日早上稍涼，部分時間天色明朗。（香港01 記者攝）

星期三四有大驟雨及狂風雷暴

天文台表示，一股清勁的偏東氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸，預料到星期三被一股偏南氣流取代。同時，一道低壓槽會向南逐漸移近華南沿岸，星期三稍後及星期四有大驟雨及狂風雷暴。隨後至6月2日均有驟雨，即連續7天均有雨。

▼天文台九天天氣預報▼



天文台截至5月25日上午11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周持續有驟雨 周三高地間中吹6級風

根據天文台九天天氣預報，明日（26日）吹東至東北風4級，離岸間中5級，日間部分時間天色明朗，初時局部地區有驟雨，氣温維持24至29度。下周二（27日）吹東風4級，離岸5級，短暫時間有陽光，氣溫介乎25至30度。

下周三（28日） 及下周四（29日）天氣不穩定，下周三吹東至東南風4級，離岸5級，高地間中6級，有幾陣驟雨及狂風雷暴；下周四吹南風4級，漸轉東北風4級，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。

▼5月15日 天晴炎熱下設法消暑▼



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天文台5月25日預報未來九天最低及最高氣温。（天文台網頁圖片）

本周後期氣溫回升 料6.2錄32度

經過幾日稍涼的天氣，最高溫度至星期五（30日）及端午節（31日）回升至30度。周六（31日）吹南至東南風4級，大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光 。氣溫介乎26至30度。

下周日吹南至東南風4級，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。氣溫達27至31度。其後下周一（6月2日）及周二氣溫有28至32度，有幾陣驟雨，天氣炎熱。