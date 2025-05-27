南丫海難死因｜驗船督察指驗新船只看未完成項目　重新檢驗無可能

39死南丫海難案今（27日）踏入第16日死因研訊，繼續由海事處職員作供，有前驗船督察稱，檢驗新船時若發現有項目未完成，並要船廠加裝，處方要靠船廠通知，才會再往作出檢查，形容處方角色被動；如果船廠沒有通知，理論上在發牌前，會由最後檢驗的同事檢查未完成項目。所以負責新船最後檢驗的同事，通常只會看未完成項目的表格，並稱：「如果每次重新run（檢驗）一次根本冇可能。」



南丫海難・專頁

港燈船隻「南丫四號」在2012年10月1日沉沒，釀39死，2025年召開死因研訊。(Getty Images)

前總驗船督察歐陽俊德指，如果水密門在新船檢驗時仍未興建，以及驗船督察認為有需要建水密門，便必須紀錄低以讓同事跟進。(陳曉欣攝)

曾在1996年檢驗油箱確認沒有問題

前總驗船督察歐陽俊德今作供，他在1980年入職海事處，隸屬本地船舶安全組機械科。根據1份1996年的文件，他曾在船廠檢驗新船的油箱，確認沒問題。歐陽同意如有未完成項目，需要在表格紀錄寫清楚，讓接手同事跟進。

靠船廠通知何時檢查未完成項目

歐陽指，處方靠船廠通知新船的未完成項目何時可以檢查，形容處方角色被動；如果船廠最終沒有通知，理論上在發牌前，會由負責新船最後檢驗（Final survey）的同事檢查未完成項目。歐陽指，如果水密門在新船檢驗時仍未興建，以及驗船督察認為有需要建水密門，便必須紀錄低以讓同事跟進。

供詞曾指水密門標示不一致

歐陽在代表家屬的大律師譚俊傑盤問下，確認根據其證人供詞，他曾提到處方需要檢驗新船的船殼及艙壁，包括水密門和水密艙壁。譚續指，歐陽在海難發生後與警方所錄的供詞顯示，歐陽另發現「分部及艙壁圖」就水密門的標示不一致，圖則中兩個位置分別標示通道口和水密艙壁。歐陽稱他落口供時有警員展示圖則，問他是否不吻合：「我梗係話唔吻合。」

同事只會看未完成項目

歐陽同意如果處方發現圖則有不吻合之處，會要求船廠或船東解釋，並指正常來說批圖人員也要問清楚。歐陽又指，負責新船最後檢驗的同事，通常只會看未完成項目的表格，直言：「如果每次重新run（檢驗）一次根本冇可能。」

前驗船督察王文偉直言，如果當年毋須檢驗船殼厚度，就更加不會看圖則。(陳曉欣攝)

港燈船隻「南丫四號」在2012年10月1日被撞後迅速沉沒，事後才發現艙未依圖則建水密門。(Getty Images)

不會無故懷疑船艙之間應有水密門

前驗船督察王文偉，王隸屬船體科，曾在1999年11月及2001年8月檢驗「南丫四號」，屬於兩年檢及四年檢，需要進入船艙內檢查內部結構，檢查有否生銹及變形，不會無故懷疑船艙之間的通道口應有水密門。他指，驗船前一日會收到船隻的檔案，內附過往檢驗紀錄和檢驗項目等，督察驗船時帶備圖則。

王稱，他應該看過「船艕板外展圖」，圖上標示了尾艙是水密艙壁，根據1995年處方的指引，水密艙壁應建水密門。

不記得為何未發現無裝水密門

被問到為何沒有發現漏裝水密門時，黃說：「真係唔記得咗喎。」他亦認沒有帶圖則驗船，不記得圖上所有標示。被問到沒發現漏裝水密門是否屬於沒有盡職，黃說：「唔係好同意。」

如果不需驗船無需要睇圖則

代表海事處大律師羅蔚山引用處方1995年的指引稱，船齡8年才需要檢驗船殼厚度，王於1999年為「南丫四號」作年驗時，「南」的船齡只有3年，故毋須檢驗厚度，問黃：「會唔會記錯？」黃改稱應該記錯，指當年其實毋須檢驗船殼厚度。羅再問黃有否看過圖則？黃答：「如果唔需要檢驗，更加唔需要睇啦」。

南丫海難死因在西九龍法院進研訊。(資料圖片)

39名遇難者：區曉霖、鄔寶甜、張月媚、許嘉偉、李瑞蘭、郭亮瑩、蘇貴媛、林日、司徒英、伍彩霞、郭文曦、張頌軒、徐蓮好、王惠娥、林基玉、比索志豪、梁頌彩、Ie Hwie Wendy 、黃麗珍、黎翠玉、徐志偉、陳敏盈、陳榮基、鄭燕蘭、劉靜嵐、梁家杰、李詠梅、甄子祈、古文昌、趙少琼、林蔚懿、胡毓芬、傅玉靈、林嘉敏、劉文麗、陳巧鑾、鄭先鑫、何黃佩蘭、徐凱盈。

本次研訊共7名難屬參與，他們由大律師譚俊傑和李峰琦代表，其中2名家屬趙炳全及梁家杰的姐夫列席。研訊的利害關係方包括海事處、經營「海泰號」的港九小輪控股有限公司、建造兩艘船的財利船廠及香港電燈有限公司。

案件編號：CCDI-1075-1113/2012

海事處驗船督察證供

船廠高層稱早已敲定不裝水密門

製圖及驗船數據早有出入

倖存者憶述意外情況