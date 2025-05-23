南丫海難死因｜驗船主任指船廠無依圖則造船　同事見狀未必會提出

2012年國慶39死南丫海難死因研訊今（23日）踏入第14日研訊，退休海事處首席驗船主任黃志堅作供，他稱當年審批「南丫四號」圖則時完全無錯，並指該船需建水密門，指財利船廠不依圖則造船，最終沒有建水密門，亦沒有通知海事處。至於海事處多名職員都未有發現，黃指同事不會懷疑漏裝水密門，又稱：「唔係佢分內事，可能明知都唔提出。」又或是「掂行掂過」。黃又指，以當年海事處的驗船人手和時間：「拿份圖則去對係完全做唔到。」



遇難者家屬趙炳全受訪指，有感建水密門的責任被「一個推一個」，作供的人都在卸責。



南丫海難・專頁

退休首席驗船主任黃志堅稱審批圖則時並無問題，並有建議要建水密門，指財利船廠沒有依圖興建，改動亦無知會海事處。(陳曉欣攝)

港燈船隻「南丫四號」在2012年10月1日沉沒，釀39死，2025年召開死因研訊。(Getty Images)

首席驗船主任認有份批核圖則

退休海事處首席驗船主任黃志堅作供時，交代他在1980年入職海事處任驗船督察，被分派船體科，在職期間赴蘇格蘭修讀造船學位，2010年晉升為首席驗船主任，其中「南丫四號」的總佈置圖，和分部艙壁圖等圖，他都有批核。

根「藍書」造船即要建水密門

研訊主任李希哲向黃逐一展示圖則，黃同意總佈置圖上沒有標明半格艙壁是否需要建造水密門，但有驗船督察已在圖則上備註需要根據「藍書」造船，代表船廠要在通道口安裝水密裝置。黃指，其他圖則標示了水密艙壁，代表須根據「藍書」建水密門。

批圖後不會知船廠有否依圖則改

黃說，在批圖後他絕對不會知道船廠有否依照圖則建水密門，並稱：「佢唔裝就係無按我哋要求。」黃形容，審批圖則，與「南丫四號」事後被揭漏裝水密門是：「完全係兩個時空。」

若船廠不建圖則要重新遞交設計圖則

財利船廠沒有按「藍書」造船是違規，如財利後期發現不用安裝水密門，需要重新遞交沒裝水密門的設計圖則，但黃稱船廠由始至終無改過圖，亦無通知過海事處。黃堅稱他根據有水密門的圖則審批，並強調：「係完全無錯架喎。」

為何最後無裝要問財利

李續向黃展示，1995年財利與建造「南丫四號」船殼的梧州船廠及中介人的信件來往，顯示財利知梧州船廠會在尾艙開孔，讓工人施工，完工後梧州船廠已燒焊密封，進行了射水測試，並建議加一道水密門。黃同意如信件顯示，財利需要裝水密門，至於財利為何沒安裝，黃說：「真係要問財利啦。」

沒要求驗內部結構處方不會派人檢查

黃又說，財利沒要求過驗內部結構，故處方不會派人檢查，新船發證書前，驗船督察會在新船最後檢查時核對船隻是否已經完工。

以當年人手帶圖則是完全做不到

對於日前多名驗船督察稱無需帶圖則驗船，除非見到通道口有明顯改動痕跡，否則不會懷疑該處需要建水密門，相信以往同事的驗船結果。黃認同下屬說法，即使他也不會覺得懷疑，又親：「我睇到都係一個通道口。」黃稱以當年海事處的驗船人手和時間：「拿份圖則去對係完全做唔到。」。

相信大部份同事只檢查自己負責的項目

李關注，如果有驗船督察提出懷疑須裝水密門，或不會出現漏裝。黃說：「你呢個假定係一個普通人嘅假定。」他指驗船督察是根據檢查項目檢驗。黃認為，大多數同事經過通道口時會「掂行掂過」，只檢查自己負責的項目，一日要四處驗船：「唔係佢分內事，可能明知都唔提出。」李再問黃，若當時有人提出懷疑查看圖則，便可避免漏裝水密門，黃終表示同意。

覆檢船殼是船廠主導

黃指，海事處年檢的船隻內部檢查的範圍只是檢查鏽蝕和損耗，所以驗船官亦不會帶備圖則驗船。被問到海事處是否無需覆檢船殼，黃說處方只會因應船廠要求檢查，又說：「冇要求我哋點會去驗啫。」明言檢查絕對是船廠主導。

港燈船隻「南丫四號」未建水密門被認為是快速下沉的原因之一。(Getty Images)

黃志堅指覆檢船殼是船廠主導。(Getty Images)

東區一號圖則不會影響其審批

代表家屬的大律師譚俊傑指，海事處在1995年初接獲財利遞交的「東區一號」（被指南丫四號藍本）的圖則作為參考，「東區一號」的圖則上顯示了艙壁須建水密門，但「南丫四號」圖則標示為通道口。黃說不重要，不影響他審批「南丫四號」的圖則。

家屬律師質疑海事處負責驗船體建造

譚另引用中國船級社在1995年9月發給海事處的驗船證書及檢驗清單，清單上的「*」代表由船級社檢驗，「HKMD」由海事處檢驗。其中，船體建造檢驗（X-Ray Examination）備註為「HKMD（*X-Ray Examination）」，即海事處負責檢驗船體建造，中國船級社做X-Ray檢驗。

黃反駁理解完全錯誤

黃反駁譚的理解完全錯誤，指船體建造是由中國船級社負責，海事處做X-Ray檢驗。死因裁判官周慧珠亦關注，清單上「外板及艙壁」對應「HKMD」，黃同樣否認由海事處檢驗。

黃堅稱海事處不會覆檢中國船級社的檢驗項目

譚再向黃展示同年4月，海事處一名「W.S. HO」職員向財利表示，財利可聘中國船級社檢驗清單上備註「*」的項目，備註為「HKMD」的項目則須由海事處檢驗。黃稱他不同意信件內容，又說：「寫呢封信個人唔係我，唔知佢點解咁寫。」，並指海事處不會覆檢中國船級社的檢驗項目。

重坤應由中國船級社負責

代表財利的律師提問時，黃再否認水密門由海事處檢驗，重申驗船清單「有誤解」，他理解「南丫四號」的船體建造的檢驗，一直由中國船級社負責，又說：「喺我認知中，內部結構冚唪唥係中國船級社做。」指海事處：「從未做過duplicate（重複）嘅嘢。」黃指海事處的檢驗項目由船廠決定，如果財利要驗水密門，理論上要寫明想進行射水測試。

改圖則必須通知海事處

代表海事處的大律師羅蔚山問，財利遞交圖則後欲改為不安裝水密門，需否通知海事處？黃說一定要，又稱：「佢唔改所有入過嘅則都違規。」

南丫海難死因在西九龍法院進研訊。(資料圖片)

39名遇難者：區曉霖、鄔寶甜、張月媚、許嘉偉、李瑞蘭、郭亮瑩、蘇貴媛、林日、司徒英、伍彩霞、郭文曦、張頌軒、徐蓮好、王惠娥、林基玉、比索志豪、梁頌彩、Ie Hwie Wendy 、黃麗珍、黎翠玉、徐志偉、陳敏盈、陳榮基、鄭燕蘭、劉靜嵐、梁家杰、李詠梅、甄子祈、古文昌、趙少琼、林蔚懿、胡毓芬、傅玉靈、林嘉敏、劉文麗、陳巧鑾、鄭先鑫、何黃佩蘭、徐凱盈。

本次研訊共7名難屬參與，他們由大律師譚俊傑和李峰琦代表，其中2名家屬趙炳全及梁家杰的姐夫列席。研訊的利害關係方包括海事處、經營「海泰號」的港九小輪控股有限公司、建造兩艘船的財利船廠及香港電燈有限公司。

案件編號：CCDI-1075-1113/2012

海事處驗船督察證供

船廠高層稱早已敲定不裝水密門

製圖及驗船數據早有出入

倖存者憶述意外情況