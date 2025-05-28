共享單車｜運輸署：HelloRide不涉及電動輔助功能　適時提修例

內地共享單車平台「哈囉」今年3月以HelloRide品牌攻港，網頁一度標榜在香港的單車有電動輔助系統。運輸署今日（28日）回覆查詢稱，已主動向該營辦商跟進，確認其「共享單車」不涉及電動輔助功能，並留意到對方已作出澄清。



政府擬修例規管包括電動輔助單車在內的「電動可移動工具」，運輸署表示，規管架構涉及不同層面及複雜的法律草擬工作，政府亦需一併詳細研究使用者守則以及產品認證等法律及技術層面問題，因此需時充分徵詢相關部門和各持份者。政府現正與相關部門積極進行法律草擬工作及訂立具體規管方案，會爭取盡快完成草擬修訂條例草案，並適時提交立法會審議。



內地共享單車平台「哈囉」今年3月以HelloRide品牌攻港，網頁一度標榜在香港的單車有電動輔助系統。（網頁截圖）

運輸署：HelloRide共享單車不涉及電動輔助功能

內地共享單車平台「哈囉」今年3月以HelloRide品牌攻港，網頁一度標榜在香港的單車有電動輔助系統。電動輔助單車屬其中一種「電動可移動工具」，未有登記或領牌駕駛屬於違法。

運輸署表示，已主動向HelloRide跟進，確認其「共享單車」不涉及電動輔助功能，並留意到營辦商已作出澄清。署方已再次提醒營辦商須遵守《守則》，確保業務合法合規，並會密切留意各營辦商的運作情況。

問卷揭不少受訪者對共享電動輔助單車仍有保留

運輸署早於2023年3月與Locobike合作，在白石角推行共享電動輔助單車的試驗計劃，為期12個月。運輸署表示，該試驗計劃已經完結，運作大致順暢，期間沒有接獲投訴和發生意外。問卷調查顯示大部分受訪使用者、騎單車人士、行人等支持規管和使用電動可移動工具，然而亦有不少受訪者有保留。政府會採取審慎的做法以設計建議的規管安排。

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政府積極進行法律草擬工作及訂立具體規管方案

運輸署指出，政府現正為電動可移動工具制訂妥善的規管安排，以確保其安全有效的應用。署方到，規管架構涉及不同層面及複雜的法律草擬工作，包括須修訂《道路交通條例》（第374章）及在《道路交通條例》下引入全新的附屬法例、修訂相關的附屬法例、以及參考相關法例用以釐訂定額罰款安排等。

署方亦指，政府需要一併詳細研究「電動可移動工具」使用者守則以及產品認證等在法律及技術層面的相關問題，因此需時充分徵詢相關部門和各持份者，以確保規管的建議有效可行，並切合市民的出行需要。政府現正與相關部門積極進行法律草擬工作及訂立具體規管方案，會爭取盡快完成草擬修訂條例草案，並適時提交立法會審議。

現時HelloRide在香港的營運範圍暫時包括屯元天、上水、粉嶺、東涌，但未涵蓋沙田、東通等。

運輸署確認目前兩營辦商提供服務

運輸署表示，於2018年推出《無樁式自助單車租賃業務守則》，現時有兩間營辦商提供服務。相關營辦商在提供無樁式自助單車租賃「共享單車」業務時，已與運輸署訂立諒解備忘錄並根據《守則》營運 「共享單車」。