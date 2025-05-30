端午節｜天文台預料風勢頗大有驟雨　低壓區影響下周初天氣不穩定

【明日的天氣／天文台／低壓槽／雷暴／端午節】天文台表示，華東的高壓脊正為廣東沿岸帶來一股達強風程度的偏東氣流。此外，與低壓槽相關的驟雨影響南海北部。預測本港今日(30日)大致多雲，有幾陣雨。吹和緩至清勁東風，離岸及高地間中吹強風。



明日(31 日) 是端午節，天文台預料風勢仍然頗大，有一兩陣驟雨。氣温介乎25至28度。天文台指，位於海南島以東的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。預料該低壓區會在未來一兩日向東橫過南海北部，並為該區帶來驟雨。提醒端午節及星期日進行戶外活動的市民請留意最新的天氣預測。展望隨後一兩日天氣漸轉不穩定。



大澳今日舉行端午龍舟遊涌活動。(大澳居民盧志成攝)

大澳今日舉行端午龍舟遊涌活動。(大澳居民盧志成攝)

大澳今日舉行端午龍舟遊涌活動。(大澳居民盧志成攝)

低壓槽下周初帶來不穩定天氣

天文台指出，華東的高壓脊會在今明兩日為廣東沿岸帶來一股達強風程度的偏東氣流。而位於南海北部的一道廣闊低壓槽會在未來兩三日為該區帶來不穩定天氣，在海南島以東的一個低壓區會向東橫過南海北部。受一股西南氣流影響，下周初華南沿岸天氣炎熱，亦有幾陣驟雨。預料位於華中的另一道低壓槽會在星期二及星期三靠近華南，該區仍有驟雨。

天文台預測本港今日(30日)大致多雲，有幾陣雨。港島南區中午時份錄得2 毫米雨量。(倪清江攝)

▼5月15日天晴炎熱▼



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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至5月30日上午11 時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

至下周六均有驟雨 下周二及周三有雷暴

根據天文台九天天氣預報，明日（31日）端午節至下周日（6月8日）均有驟雨，明日大致多雲，有一兩陣驟雨，日間部份時間天色明朗，吹東風4至5級，離岸及高地間中6級。氣温較之前預測微跌，介乎25至28度。 周日（6月1日）轉吹南至東南風3至4級，部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，最高31度。

下周一（6月2日）至下周日（8日）均有驟雨，天氣炎熱，預測最低氣均27度，最高則31,32度；下周一至下周三（4日）局部地區有雷暴。下周一炎熱，最高32 度。

下周四（5日）為二十四節氣的「芒種」，當日料有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，最高31度。下周五（6日）及下周六部份時間有陽光，局部地區有驟雨，日間炎熱，均介乎27至32度。下周日(8日) 日間仍炎熱，有一兩陣驟雨，最高31度。

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