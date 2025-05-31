天文台｜未來一兩日炎熱有驟雨　低壓槽到料下周二、三天氣不穩定

【明日的天氣／天文台／低壓槽／雷暴／端午節】今日(31 日)端午節，天文台表示，中國東南部的高壓脊正為華南沿岸帶來一股達強風程度的偏東氣流。同時，與廣闊低壓槽相關的驟雨影響南海北部。預測本港地區大致多雲，下午短暫時間有陽光，今晚有一兩陣驟雨。吹和緩至清勁東風，初時離岸及高地吹強風。



天文台展望未來一兩日天氣炎熱，亦有幾陣驟雨。星期二(6月3日)及星期三(4日)天氣漸轉不穩定。



天文台預測本港今日(31 日)大致多雲，下午短暫時間有陽光，今晚有一兩陣驟雨。(香港01 記者攝)

天文台預測今日(31 日)下午短暫時間有陽光，今晚有一兩陣驟雨。(香港01 記者攝)

高空反氣旋下周後期增強 料天色好轉

現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在未來一兩日被一股西南氣流逐漸取代，該區天氣炎熱，亦有幾陣驟雨。同時，位於南海北部的廣闊低壓槽會逐漸減弱。預料位於華中的另一道低壓槽會在星期二及星期三靠近華南沿岸，該區天氣漸轉不穩定。隨著高空反氣旋在下周後期增強，廣東地區驟雨減少，天色好轉。

▼5月15日天晴炎熱▼



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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至5月31日上午11 時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

明日至下周四均有驟雨 下周三有幾陣雷暴氣温微跌

根據天文台九天天氣預報，明日（6月1日）至下周四( 5日) 均有驟雨。明日部分時間有陽光，介乎25至31 度。下周一(2 日) 及下周二(3 日) 均局部地區有雷暴。有幾陣驟雨，下周一日間炎熱，部分時間有陽光，最高31 度，最低27度。下周二氣温介乎 27至31 度。預料驟雨稍後較多。下周三(4日)大致多雲，有幾陣雷暴，漸轉東風3至4級，氣温跌至介乎26至29度。

下周四（5日）為二十四節氣的「芒種」，當日料有幾陣驟雨，下午短暫時間有陽光，最高30度。下周五（6日）至下周日(8日)均日間炎熱，預料氣温均介乎27至32度。

隨後的星期一(9日) 短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，最高31度。