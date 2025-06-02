大欖隧道｜政府收回後首工作日　陳美寶指凌晨至6時車流較往增1成

今日（6月2日）是政府收回大欖隧道後首個工作天，運輸及物流局局長陳美寶到場視察交通情況。她表示，由凌晨0時至今早6時，大欖隧道的車流比以往增1成，符合預期，當局將密切留意相關情況。此外，陳美寶預料中九龍繞道將於年底通車，當局會研究收費。



大欖隧道於5月31日起實施新收費。（資料圖片）

運輸及物流局局長陳美寶今早視察情況，她指由今日凌晨0時至今早6時，大欖隧道車流比以往增加1成。（資料圖片/直播截圖）

運輸及物流局局長陳美寶今早視察情況，她指由今日凌晨0時至今早6時，大欖隧道車流比以往增加1成；而昨日的車流則比以往星期日增加4成，符合政府預期。她預料，調整收費有助吸引市民使用大欖隧道，屯門公路車流將減少5%，從而紓緩交通。

陳美寶又指，政府正研究調整部分隧道收費，包括香港仔隧道及城門隧道。她又預料中九龍繞道將於今年年底通車，當局會研究收費。

大欖隧道於5月31日起實施新收費，私家車分時段收費，繁忙時段收45元，一般時段30元，非繁忙時段18元，星期日及公眾假期全日劃一18元。貨車和巴士等商用車全日收43元。