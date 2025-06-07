兩個女人令「社團大佬」改過變倉務大佬　重新出發秘訣：就是決心

人生路漫長，每個人總有犯錯時刻，身邊人及社會支持與接納，可讓他們「重新出發」。現職物流公司主管的小肥（化名）現積極帶領下屬，或許無人想過這位「倉務大佬」曾是「社團大佬」，今日他帶領一班以往跟隨他「下屬」一同重回正軌，全靠生命中兩位重要女性令他作出改變。



小肥指，21歲時因犯事而入獄，出獄後仍有跟黑社會接觸，仍從事「睇場」、「收數」工作，但後來女朋友與母親一同夾攻自己逼他改過，令他可走到今天，而要改變，最重要就是決心，他今日（7日）分享道：「做任何事都會迫自己一定要做到。」



香港青年協會「青年違法防治中心」今日舉行第12屆「重新出發」青年嘉許計劃頒獎禮，小肥與另外7位8名16至32歲改過自新青少年獲表揚。



小肥（化名）原本為黑社會大佬，其後轉為「倉務大佬」，認為家人的支持是十分重要的。（李慧熒攝）

12歲接觸黑社會 出獄後一度仍睇場」、「收數」

小肥12歲接觸黑社會，21歲因犯事而進入監獄。在出獄後仍有跟黑社會接觸，仍然會從事「睇場」、「收數」的工作，但跟以往不一樣的是，他在監獄中便把毒品戒掉。

遇到現任女友希望重回正行：只有她可管到自己

當他遇到現時女朋友後，便希望作出改變，希望重回正行，有更穩定的生活。他直言，以往的伴侶都無辦法管自己，只有現任伴侶才可管到自己，更叫自己上班，不要再接觸黑社會。

母親與女友夾攻 「社團大佬」決定重回正軌

當現任伴侶跟自己生命中另一重要的女性媽媽熟悉後，二人更一同夾攻自己，便重回正軌。除了自己，他亦令一眾以往跟隨他下屬重新跟隨自己，重新出發。

小肥以前曾經試過一年有三十多名下屬跟隨自己，當他改過後，便叫以往這群下屬到自己工作的物流公司幫忙。大部份現時跟小肥一同工作的下屬都是由黑社會轉回正行，在影響自己的同時影響他人。

家人支持十分重要 小肥：沒有他們可能會繼續自暴自棄

小肥坦言，家人的支持是十分重要的，如果當初不是有他的家人陪同自己走下去，可能會繼續自暴自棄，而自己的心態亦十分重要，在自己穩定後幫助其他人一同重回正軌，但當其他人不希望進行改變時也沒辦法。更指當自己有決心，做任何事都會迫自己一定要做到。

另一青年因出生手語家庭感家中無人說話 走到街上與黑社會為伍

中學生阿靜（化名）曾參與不同的音樂表演，他對音樂的喜愛可用「廢寢忘餐」四字去形容，但誰曾想過他曾因犯事而被判感化令以及入住院舍。阿靜出生於一個手語家庭，父母為聾啞人士。由於他認為家中無人跟他說話而感到無聊，於是他從10歲起便在街上接觸黑社會。在中三時被警察拘捕，在拘捕後，他被判感化令，並入住綜合院舍。

在阿靜入住綜合院舍後，他的老師經常會到院舍探望他，即使在疫情期間探訪次數減少，他的老師仍然堅持會到院舍探望。而在疫情當中，很多時都無法親身見面，只可透過書信去進行交流。當時阿靜收到來自老師、同學、家人、甚至是不認識的人的信，使他感到心痛，以往可以手語和說話面對面去進行交流，但當時只可望著信件。

以音樂為動力 學結他後發覺舞台帶給他刺激感

而當他出來後，接觸到社工帶他一同玩音樂。有一次，他被推出舞台表演，當時他只學結他未到一個月，他發覺舞台帶給自己的刺激感跟出去玩時的刺激感一樣。於是他便慢慢享受音樂，在音樂路上遇到困難便去克服。

當以前的朋友邀請他外出時，由於他仍沉醉於結他中，便告訴朋友需要較長時間才可外出。逐漸，他以往的朋友便不再詢問他要不要外出，因為覺得他並無太多時間外出。

阿靜指當身邊的朋友都覺得當他都可作改變時，自己亦會希望可以進行改變，阿靜的胞姐同樣受到影響，於是一同向好的方面進行改變。阿靜更指自己的夢想是成為一名教師或社工，通過自己的經歷去改變其他人。

阿靜（化名）曾因犯事而被判感化令以及入住院舍，因自己的經歷而立志成為社工或教師。（李慧熒攝）

青協「重新出發」青年嘉許計劃 8人獲嘉許

這兩位轉變甚大的青少年都是第12屆青協「重新出發」青年嘉許計劃的得獎者。香港青年協會「青年違法治中心」今日（7日）舉行「重新出發」青年嘉許計劃2025頒獎禮，表揚青少年能改過自身、重新振作，又以他們努力改變的經歷去勉勵其他青年。本屆頒獎禮的獲獎青年有8名16到32歲青少年，當中青年涉及吸食毒品、販毒、傷人等。

警務處處長周一鳴頒發嘉許狀予其中一位獲獎青年阿奶（化名）。（青協提供）

周一鳴稱社會充斥誘惑 籲社會各界同守護好下一代

警務署署長周一鳴致辭時表示社會上充斥著不同誘惑，如果意志不堅定或稍微放下戒心，便很容易再次跌入深淵。他以吸食太空油毒品為例，指青少年無法抵擋誘惑，去吸食太空油毒品，結果沉淪毒海，摧毁自己的前途和光明。他希望獲獎青年能以生命影響生命，亦呼籲社會各界關注青少年的問題，守護好下一代。